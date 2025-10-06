Carros de luxo: com reação da Audi, veja os mais vendidos em setembro

Após marcar presença na lista dos dez carros mais vendidos do segmento premium em agosto, o Audi A5 deu um novo passo em sua escalada no ranking de emplacamentos. Em setembro, o modelo ficou na quarta posição na lista dos automóveis de luxo mais emplacados do Brasil.

Lançada há pouco mais de dois meses, a nova geração do A5 (sucessor do A4) teve 281 unidades vendidas em setembro. Com isso, a Audi ganhou uma posição no ranking do mercado de luxo, deixando a Porsche para trás.

Outro destaque da lista dos dez mais vendidos foi a Mercedes-Benz. A montadora conseguiu colocar três modelos nesse grupo, superando o número de todas as rivais.