Carros de luxo: com reação da Audi, veja os mais vendidos em setembro

Após marcar presença na lista dos dez carros mais vendidos do segmento premium em agosto, o Audi A5 deu um novo passo em sua escalada no ranking de emplacamentos. Em setembro, o modelo ficou na quarta posição na lista dos automóveis de luxo mais emplacados do Brasil.
Lançada há pouco mais de dois meses, a nova geração do A5 (sucessor do A4) teve 281 unidades vendidas em setembro. Com isso, a Audi ganhou uma posição no ranking do mercado de luxo, deixando a Porsche para trás.
Outro destaque da lista dos dez mais vendidos foi a Mercedes-Benz. A montadora conseguiu colocar três modelos nesse grupo, superando o número de todas as rivais.
Isso porque BMW, Volvo e Porsche apareceram com dois modelos no "top 10", e a Audi, com um. Os dados dessa reportagem são da Jato Dynamics.
O carro de luxo mais vendido em setembro foi o BMW X1, com o Série 3 (da mesma marca) na segunda posição e o Volvo XC60 na terceira. Logo atrás do A5, apareceu o EX30, fechando o "top 5" (veja detalhes abaixo).
Montadoras
A BMW liderou o ranking de vendas em setembro, com 1.500 unidades emplacadas. Como vem ocorrendo mensalmente no decorrer dos últimos anos, fechou com ampla vantagem em relação à segunda colocada.
A briga pela vice-liderança, aliás, vem sendo a mais acirrada do segmento premium em 2025. Mercedes-Benz e Volvo disputam essa colocação unidade a unidade. Em setembro, a vantagem foi da sueca, que registrou 903 exemplares, ante os 857 da alemã.
Apesar de a Mercedes ter mais carros no "top 10", a Volvo conseguiu bons resultados para produtos que não iam bem há muitos meses. O crossover elétrico EC40 (anteriormente chamado de C40), por exemplo, teve mais de 100 emplacamentos.
A Audi somou 542 unidades vendidas. Além do A5, a linha A3 se destacou, com pouco mais de 100 emplacamentos. A tendência é que a marca ganhe ainda mais espaço nos próximos meses.
Isso porque está chegando a nova geração de um campeão de bilheteria da Audi, o Q5. Nessa fase de transição, o modelo tem poucas unidades emplacadas, situação que deve mudar no mês que vem, assim que a versão renovada for lançada.
Quanto à Porsche, a marca somou 465 emplacamentos e vem mantendo a estabilidade no decorrer do ano, com Macan e Cayenne sendo presenças constantes na lista dos dez mais vendidos. Porém, a tendência a partir de agora é que seja mensalmente superada pela Audi, em fase de recuperação.
Os dez carros de luxo mais vendidos em setembro
1 - BMW X1 - 513
2 - BMW Série 3 - 383
3 - Volvo XC60 - 378
4 - Audi A5 - 281
5 - Volvo EX30 - 224
6 - Mercedes-Benz Classe C - 164
7 - Porsche Macan - 160
8 - Porsche Cayenne - 138
9 - Mercedes-Benz GLC - 136
10 - Mercedes-Benz GLB - 125
Fonte: Jato Dynamics
