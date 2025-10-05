Joia em museu da Fiat, carro que caiu no mar venceu F-1 um ano depois

Em 1954, Alberto Ascari já era bicampeão da Fórmula 1 - havia, inclusive, vencido o campeonato do ano anterior. O piloto italiano decidiu, então, abraçar o projeto da Lancia na categoria. Em sua estreia ao volante do D50, na corrida final daquele ano, conquistou a pole position, mas acabou abandonando a prova após dez voltas.

O Lancia D50 foi considerado inovador para a época. Com projeto de Vittorio Jano, teve seis unidades construídas. Duas delas ainda estão expostas em espaços dedicados a clássicos na Itália, inclusive a que você vê nas fotos dessa reportagem.

Esta unidade é destaque no Heritage Hub, área da fábrica Mirafiori, da Stellantis, que guarda modelos importantes de três marcas da empresa: Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Está localizada em Turim, na Itália.