Joia em museu da Fiat, carro que caiu no mar venceu F-1 um ano depois

Em 1954, Alberto Ascari já era bicampeão da Fórmula 1 - havia, inclusive, vencido o campeonato do ano anterior. O piloto italiano decidiu, então, abraçar o projeto da Lancia na categoria. Em sua estreia ao volante do D50, na corrida final daquele ano, conquistou a pole position, mas acabou abandonando a prova após dez voltas.
O Lancia D50 foi considerado inovador para a época. Com projeto de Vittorio Jano, teve seis unidades construídas. Duas delas ainda estão expostas em espaços dedicados a clássicos na Itália, inclusive a que você vê nas fotos dessa reportagem.
Esta unidade é destaque no Heritage Hub, área da fábrica Mirafiori, da Stellantis, que guarda modelos importantes de três marcas da empresa: Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Está localizada em Turim, na Itália.
Campeonato de 1955
Após a estreia na etapa final de 1954, a Lancia entrou de vez na Fórmula 1, competindo em 1955 desde a primeira corrida. Porém, algo ocorreria no GP de Mônaco daquele ano.
Com Alberto Ascari ao volante, o Lancia D50 protagonizou um acidente impressionante. Após colisão, o carro caiu no Mediterrâneo que banha o Principado de Mônaco.
Ascari saiu do acidente sem fortes consequências. Uma semana depois, no entanto, seu destino seria diferente.
Em Monza, na Itália, durante teste fora do calendário de corridas da Fórmula 1, Ascari sofreria um novo acidente - em um modelo que não era o Lancia D50, e sim uma Ferrari. Em consequência, veio a falecer.
Da tragédia ao triunfo
A morte de Ascari foi a gota d'água para a Lancia. A equipe, que já vinha enfrentando problemas financeiros, decidiu deixar a Fórmula 1 após o episódio.
Mas a carreira do D50 não terminaria ali. Pelo contrário: o modelo ainda viveria seu momento de maior glória. Isso porque a família Lancia vendeu os ativos da equipe à Ferrari.
Em 1956, após fazer mudanças mínimas no carro, a equipe o rebatizou Lancia-Ferrari D50. Naquele ano, ele foi o vencedor do campeonato de pilotos, conduzido por ninguém menos que o pentacampeão Juan Manuel Fangio. Ali, o argentino conquistava seu quarto título.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.