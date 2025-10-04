'Efeito Tera' faz T-Cross, Nivus e Pulse despencarem no ranking de vendas

A escalada do Volkswagen Tera em setembro, mês em que o novato foi o SUV mais vendido do Brasil, teve um custo alto para os dois outros modelos nacionais que a marca tem no segmento: Nivus e T-Cross despencaram no ranking de emplacamentos.
Líder dos SUVs nos dois últimos anos e também no acumulado de 2025, o T-Cross caiu para o oitavo lugar no segmento, de acordo com dados da Jato Dynamics. Trata-se de sua pior posição em 2025, até agora. Foram vendidas 4.736 unidades do carro.
O Nivus, por sua vez, ficou com o 10º lugar entre os SUVs, com 4.173 exemplares vendidos. A perda de espaço devido ao avanço do Tera não é algo surpreendente. Afinal, é comum um modelo tirar participação de outro dentro da gama da mesma marca.
Porém, esta perda foi acima da esperada, principalmente no caso do T-Cross. Agora é observar se essa tendência vai se consolidar nos próximos meses, ou se é apenas um resultado pontual. Vale observar que, na venda direta, o Tera vendeu o dobro de unidades do T-Cross em setembro.
Isso ajuda a explicar o fenômeno, pois mostra que, no mês passado, os frotistas que compram em alto volume e são clientes da VW optaram pelo SUV mais em conta. A chegada da versão de entrada MPI do Tera, com câmbio manual, foi fundamental para esse fenômeno.
De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em setembro as vendas diretas representaram cerca de 47,5% dos emplacamentos do Tera. Em agosto, o percentual foi de 23,8%.
Ainda entre os carros que se deram mal, o Fiat Mobi caiu para a 17ª posição no ranking de vendas de setembro. Em agosto, era sétimo colocado. O Pulse, rival direto do Tera, é outro que perdeu espaço. Ficou com o 24º lugar (ante o 18º do mês anterior).
Carros que se deram bem
Se T-Cross, Nivus, Mobi e Pulse não têm grandes motivos para celebrar, Volkswagen e Fiat podem comemorar conquistas diferentes em setembro. No caso da montadora italiana, a Strada voltou a ser o veículo mais vendido do Brasil (considerando automóveis e comerciais leves), superando o Polo.
Na Volkswagen, além da liderança do Tera no ranking de SUVs, a outra boa notícia é o desempenho da Saveiro. A picape ficou com a quinta posição no ranking de vendas de automóveis e comerciais leves. São cinco postos a mais do que em agosto.
Também vale destacar o processo de recuperação do antigo vice-líder dos SUVs, o Tracker. Após um início de ano difícil, o modelo vem escalando o ranking. De acordo com o Jato, em setembro foi o 10º carro mais vendido do Brasil, ganhando três posições ante agosto. Entre os SUVs, foi quarto colocado, um posto a mais que no mês anterior.
Os dez carros mais vendidos em setembro
1º Fiat Strada - 13.876 unidades
2º Volkswagen Polo - 10.647
3º Fiat Argo - 9.484
4º Hyundai HB20 - 8.796
5º Volkswagen Saveiro - 8.154
6º Volkswagen Tera - 7.610
7º Toyota Corolla Cross - 7.282
8º Chevrolet Onix - 7.039
9º Hyundai Creta - 5.953
10º Chevrolet Tracker - 5.657
Fonte: Jato Dynamics
