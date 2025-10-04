'Efeito Tera' faz T-Cross, Nivus e Pulse despencarem no ranking de vendas

Porém, esta perda foi acima da esperada, principalmente no caso do T-Cross. Agora é observar se essa tendência vai se consolidar nos próximos meses, ou se é apenas um resultado pontual. Vale observar que, na venda direta, o Tera vendeu o dobro de unidades do T-Cross em setembro.

Isso ajuda a explicar o fenômeno, pois mostra que, no mês passado, os frotistas que compram em alto volume e são clientes da VW optaram pelo SUV mais em conta. A chegada da versão de entrada MPI do Tera, com câmbio manual, foi fundamental para esse fenômeno.

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em setembro as vendas diretas representaram cerca de 47,5% dos emplacamentos do Tera. Em agosto, o percentual foi de 23,8%.

Ainda entre os carros que se deram mal, o Fiat Mobi caiu para a 17ª posição no ranking de vendas de setembro. Em agosto, era sétimo colocado. O Pulse, rival direto do Tera, é outro que perdeu espaço. Ficou com o 24º lugar (ante o 18º do mês anterior).

Carros que se deram bem

Se T-Cross, Nivus, Mobi e Pulse não têm grandes motivos para celebrar, Volkswagen e Fiat podem comemorar conquistas diferentes em setembro. No caso da montadora italiana, a Strada voltou a ser o veículo mais vendido do Brasil (considerando automóveis e comerciais leves), superando o Polo.