SUVs mais vendidos do Brasil têm novo líder; confira o ranking de setembro

Poucos meses após seu lançamento, o Volkswagen Tera alcançou um grande feito. Em setembro, foi o SUV mais vendido do Brasil, superando o Toyota Corolla Cross, que havia ocupado o posto em julho e agosto.
O Tera teve 7.610 unidades vendidas, ante as 7.282 do Corolla Cross. Os dados são da K.Lume Consultoria Automotiva. Outro destaque foi o Nissan Kicks, que ganhou nova geração este ano. O modelo ocupou a terceira posição, com 6.319 emplacamentos.
O Hyundai Creta foi o quarto SUV mais vendido (5.953 unidades) e o Chevrolet Tracker, o quinto (5.657). Já o VW T-Cross viu sua participação despencar. O modelo somou 4.736 emplacamentos e amargou, em setembro, a nona posição do segmento de SUVs.
O resultado é muito abaixo do esperado para o modelo que liderou a categoria com folga nos últimos anos. E o avanço do Tera tem tudo a ver com essa queda. Afinal, ambos são SUVs da VW. Tanto que o Nivus também foi afetado, ficando com a 11ª posição.
Quanto ao Tera, o início da produção da versão de entrada, com motor aspirado e câmbio manual, impulsionou os emplacamentos do modelo.
Líderes
No mercado geral, setembro marcou a retomada da liderança pela Fiat Strada, que vinha perdendo para o VW Polo nos últimos meses. A picape somou 13.876 emplacamentos, ante os 10.647 do hatch.
O Argo foi o terceiro mais emplacado e o HB20, o quarto. A Saveiro, em um mês bem acima da média, fechou a lista dos cinco mais emplacados (veja detalhes abaixo).
De acordo com a K.Lume, em setembro foram emplacados 230.539 veículos, crescimento de 4,1% ante o mesmo mês de 2024. Na comparação com agosto de 2025, a alta foi de 7,8%.
Os dez carros mais vendidos em setembro
1° Fiat Strada - 13.876 unidades
2° Volkswagen Polo - 10.647
3° Fiat Argo - 9.484
4° Hyundai HB20 - 8.796
5° Volkswagen Saveiro - 8.154
6° Volkswagen Tera - 7.610
7° Toyota Corolla Cross - 7.282
8° Chevrolet Onix - 7.039
9° Nissan Kicks - 6.319
10° Hyundai Creta - 5.953
Fonte: K.Lume Consultoria Automotiva
