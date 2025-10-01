SUVs mais vendidos do Brasil têm novo líder; confira o ranking de setembro

O resultado é muito abaixo do esperado para o modelo que liderou a categoria com folga nos últimos anos. E o avanço do Tera tem tudo a ver com essa queda. Afinal, ambos são SUVs da VW. Tanto que o Nivus também foi afetado, ficando com a 11ª posição.

Quanto ao Tera, o início da produção da versão de entrada, com motor aspirado e câmbio manual, impulsionou os emplacamentos do modelo.

Líderes

No mercado geral, setembro marcou a retomada da liderança pela Fiat Strada, que vinha perdendo para o VW Polo nos últimos meses. A picape somou 13.876 emplacamentos, ante os 10.647 do hatch.

O Argo foi o terceiro mais emplacado e o HB20, o quarto. A Saveiro, em um mês bem acima da média, fechou a lista dos cinco mais emplacados (veja detalhes abaixo).

De acordo com a K.Lume, em setembro foram emplacados 230.539 veículos, crescimento de 4,1% ante o mesmo mês de 2024. Na comparação com agosto de 2025, a alta foi de 7,8%.