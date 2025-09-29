Guerra das picapes: veja prós e contras dos principais lançamentos de 2025

Mudou tudo no modelo da Mitsubishi, que antes era L200 Triton. Há novos plataforma e chassi, e maia tecnologias, como os mesmos sistemas ADAS de assistência à condução que vemos no Outlander.

O motor 2.4 turbodiesel tem 205 cv e 47,9 kgfm de torque. Há diversidade de versões. A GL (manual e automática) é exclusiva para produtores rurais. A GLS custa R$ 256 mil. Entre ela e a Katana (topo de linha, por R$ 336 mil), há outros dois catálogos.

Robusta e silenciosa, a Triton traz como ponto negativo o fato de ser espartana demais, como a maior parte dos modelos japoneses. Faltam coisas como painel de instrumentos digital e Android Auto sem fio (que deve passar a ser oferecido no ano que vem).

Por ora, dá para dizer que a Triton está sendo um sucesso. Ou, ao menos, cumprindo seu propósito. Isso porque ela se consolidou como quarta força do segmento de picapes, deixando de vez para trás Frontier, Titano e Amarok - mas sem condições de concorrer em vendas com as "três grandes", que são Hilux, Ranger e S10.

Fiat Titano