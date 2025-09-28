Motor de avião e 234 km/h: conhecemos o 1º Fiat feito para uma corrida

Em 1923, a Fiat construiu um carro para participar de uma corrida. Depois do evento, ele foi deixado de lado em uma propriedade rural. Entrou então na história um britânico, Ernest Eldridge, que mudaria a trajetória do carro considerado por muitos o mais importante e emblemático do Centro Storico Fiat, em Turim, na Itália. Seu nome: Mefistofele.
Mas, para mostrar como este carro é importante para a história do automóvel, primeiro é preciso entender o Centro Storico Fiat. Esse espaço, que também faz o papel de museu da marca e fica na cidade que é sua sede, guarda as maiores relíquias da história da montadora.
Lá está o primeiro carro construído pela Fiat, em 1889. Não uma unidade, e sim o primeiro exemplar desse modelo, chamado de 3½ HP. Ainda assim, os curadores se rendem ao Mefistofele.
Motor de avião
É que este foi o carro mais rápido dos anos 1920. Para isso, Eldridge trocou seu motor original, um quatro-cilindros, por um propulsor de avião. Com seis cilindros e nada menos que 22 litros, tem 320 cv a 1.800 rpm.
O chassi é SB4, e o peso é de 1.800 kg. Há quem confunda o Mefistofele com o S61, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, de acordo com o pessoal da Fiat. Apenas a carroceria é parecida.
Recorde de velocidade
Transformado em carro com motor de avião, o Mefistofele foi para a primeira tentativa de bater o recorde de velocidade. E bateu! Atingiu 231 km/h de velocidade em uma competição. Porém, não valeu.
Os organizadores alegaram que o carro precisaria ter marcha à ré, que o Mefistofele não tinha. Eldridge, então, colocou o equipamento no carro e partiu para nova tentativa.
Em 12 de julho de 1924, o Mefistofele atingiu 234 km/h. Equipado com marcha à ré e cumprindo todos os requisitos para que o resultado fosse considerado, estabeleceu o recorde de velocidade nos anos 20.
Vale destacar que, de 0 a 100 km/h, o carro acelera em 3 segundos, de acordo com o pessoal do Centro Storico. Hoje, ocupa papel de destaque na história da Fiat e no coração dos curadores do museu, que contam essa história com orgulho.
