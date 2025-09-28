Motor de avião e 234 km/h: conhecemos o 1º Fiat feito para uma corrida

Em 1923, a Fiat construiu um carro para participar de uma corrida. Depois do evento, ele foi deixado de lado em uma propriedade rural. Entrou então na história um britânico, Ernest Eldridge, que mudaria a trajetória do carro considerado por muitos o mais importante e emblemático do Centro Storico Fiat, em Turim, na Itália. Seu nome: Mefistofele.

Mas, para mostrar como este carro é importante para a história do automóvel, primeiro é preciso entender o Centro Storico Fiat. Esse espaço, que também faz o papel de museu da marca e fica na cidade que é sua sede, guarda as maiores relíquias da história da montadora.

Lá está o primeiro carro construído pela Fiat, em 1889. Não uma unidade, e sim o primeiro exemplar desse modelo, chamado de 3½ HP. Ainda assim, os curadores se rendem ao Mefistofele.