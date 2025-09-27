Proibidos para nós? Carros vendidos na Europa que fariam sucesso no Brasil

Quando o assunto é conexão com o que é vendido em outros locais do mundo, a indústria automobilística brasileira é cíclica. Ora está em dia com os carros de outros países, ora os produtos são mais regionalizados.

A atual fase tem alguns carros globais, mas vemos maior relevância dos regionais, desenvolvidos exclusivamente para a América do Sul ou baseados em produtos criados para outros países emergentes.

Por isso, ao viajar por Europa ou EUA, por exemplo, é inevitável olhar para muitos automóveis que não estão no Brasil, mas certamente seriam candidatos a produtos de sucesso em nosso mercado.