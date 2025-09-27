Assine UOL
Primeira Classe

Primeira Classe

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
OpiniãoCarros

Proibidos para nós? Carros vendidos na Europa que fariam sucesso no Brasil

Rafaela Borges
Colunista do UOL
Atualizada em
Novo Fiat 600 é um dos carros à venda na Europa que muitos brasileiros gostariam de colocar na garangem
Novo Fiat 600 é um dos carros à venda na Europa que muitos brasileiros gostariam de colocar na garangem Imagem: Rafaela Borges/UOL

Quando o assunto é conexão com o que é vendido em outros locais do mundo, a indústria automobilística brasileira é cíclica. Ora está em dia com os carros de outros países, ora os produtos são mais regionalizados.

A atual fase tem alguns carros globais, mas vemos maior relevância dos regionais, desenvolvidos exclusivamente para a América do Sul ou baseados em produtos criados para outros países emergentes.

Por isso, ao viajar por Europa ou EUA, por exemplo, é inevitável olhar para muitos automóveis que não estão no Brasil, mas certamente seriam candidatos a produtos de sucesso em nosso mercado.

Estou rodando pela Itália há alguns dias. Apesar de ser o país de marcas de superesportivos, como Ferrari e Lamborghini, e berço da luxuosa Maserati, são os carros pequenos que dominam as ruas. Afinal, elas são apertadas e as vagas de estacionamento, quando existem, mais ainda.

Muitos desses produtos fariam todo o sentido no Brasil. Veja os destaques (e as chances de termos esses modelos entre nós).

Fiat 600

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

O 500 já fez muito sucesso no Brasil, mas agora só está disponível em versão elétrica. O 600 segue a mesma linha do pequeno modelo, com visual retrô e interior alegre.

Continua após a publicidade

É feito sobre a plataforma CMP (a mesma de C3 e 2008, dentre outros), o que poderia facilitar sua produção no Brasil.

Mas, ao menos por e enquanto, a Fiat vai continuar investindo em SUVs de visual e interior mais generalista, para atingir público amplo e, consequentemente, altos volumes. Pulse e Fastback cumprem essa missão.

Ford Puma

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Puma é o que o EcoSport foi: um crossover compacto. Este é o maior segmento do mercado brasileiro atualmente. Bonito e tecnológico, poderia brigar tanto com Pulse quanto com T-Cross, dependendo da versão.

Continua após a publicidade

Só que não faz nenhum sentido importar um SUV compacto de locais como Europa ou EUA.

Os impostos, e outras restrições, tiram a competitividade e a Ford, ao menos por enquanto, não tem intenção de voltar a produzir no Brasil.

Renault Arkana

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

O belíssimo crossover é um misto de SUV e sedã e tem versões híbrida e híbrida leve, com potências de até 145 cv. Já teve versão em plataforma do Duster, para a Rússia. A da Europa Ocidental é a CMF-B, do novo Nissan Kicks.

Continua após a publicidade

Assim, a base do Arkana, independentemente da versão, já está no Brasil. Porém, ele não será nacional nem vendido em nosso país.

Por quê? É um modelo médio, com 4,57 metros de comprimento, e a Renault já se prepara para lançar um carro no segmento. Trata-se do Boreal, que chega em novembro.

Jeep Avenger

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Não, o Avenger não "mata" o Renegade e não é seu sucessor.

Continua após a publicidade

Aqui, na Europa, vendo os modelos lado a lado, fica claro que o Jeep mais novo é menor e mais baixo. Em um universo de Pulse e Fastback, Tera, Nivus e T-Cross, Kardian e Duster, faz todo o sentido ter o Avenger no Brasil.

Principalmente porque ele é feito na mesma base do Aircross e do 2008, dentre outros.

A boa notícia é que, diferentemente dos modelos acima, o Avenger será nosso. Sua produção no Brasil está confirmada para 2026.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.