Ford Puma: dirigimos o 'sucessor' do EcoSport que Brasil só pode sonhar

Quando a Ford deixou de produzir carros no Brasil, em janeiro de 2021, o EcoSport era um de seus modelos ainda em linha. Ali, terminava a carreira de um dos maiores sucessos da história da montadora em território nacional, e também daquele que abriu as portas para que o segmento de SUVs se tornasse o maior do País.

O EcoSport mostrou às outras montadoras como fazer um SUV compacto para vender bem no Brasil. E apesar de ele ter deixado de existir, a Ford ainda investe nesse segmento. Na Europa, o Puma é o representante da montadora na categoria.

O modelo é uma dos destaques de vendas da Ford. Em 2023, por exemplo, foi o 11° mais vendido no continente. Em 2025, é o carro líder do ranking de emplacamentos no Reino Unido.