Grande Panda: como é o novo Fiat nacional que desafiará Onix, Polo e HB20

O maior lançamento da Fiat neste século, até agora, chegará no primeiro semestre do ano que vem para ser o carro de passeio mais vendido da montadora. Para isso, ele tem algumas coisas que devem se destacar diante de concorrência. Porém, também precisa receber mudanças em relação ao Grande Panda, modelo europeu que será sua base.
Aqui, vamos chamar o produto de Grande Panda, porque seu nome no Brasil (que será diferente) ainda não está definido. E não será Uno. Aliás, o hatch não será sucessor do Mobi, diferentemente dos rumores e informações prévias que vêm circulando no País.
O modelo de entrada da Fiat continuará existindo. Quando deixar de ser produzido, seu papel passará a ser cumprido, no Grupo Stellantis, pelo Citroën C3. As marcas italiana e francesa fazem parte do conglomerado automotivo.
O Grande Panda é o sucessor do Argo. Por isso, tem a missão de concorrer com Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, não com Renault Kwid e o próprio C3. O segmento não é maior que o de SUVs, mas é aquele que tem os carros de passeio mais vendidos do Brasil. E, para triunfar, o novo Fiat tem duas armas importantes.
Os destaques
A dirigibilidade do Grande Panda eleva completamente o patamar dos modelos da plataforma CMP que já temos no Brasil. Esta base é a dos Citroën Basalt, C3 e Aircross e dos Peugeot 208 e 2008. Os dois últimos também são muito gostosos de dirigir, mas nesse quesito estão abaixo do Fiat europeu.
O Grande Panda apresenta uma sofisticação ao volante muito superior à de Onix e HB20, e talvez até um pouco melhor que a do Polo, que é referência do segmento. É mais firme que a média dos carros da Fiat e da própria plataforma CMP, mas sem perder o conforto.
É claro que devem ser feitas importantes adaptações do mercado brasileiro. Afinal, as condições de rodagem são muito diferentes das observadas na Europa. Mas nada drástico. A essência deve ser a mesma.
Aliás, o Grande Panda é tão gostoso de dirigir que, nas curvas de Balocco, a emblemática pista da Fiat nos arredores de Turim (Itália), não deixou a desejar diante dos modelos 500 e 600, que são de categorias superiores.
A outra arma do Grande Panda na briga com a concorrência é o porta-malas. A Fiat, na Europa, informa que são 412 litros de capacidade. Claramente este número não é no método VDA, o usado para os carros no Brasil. Por meio desta metodologia, o número será bem menor.
No entanto, o porta-malas é realmente acima da média. Fundo e alto, chama bastante a atenção para um carro de 3,99 metros de comprimento. As formas quadradonas do Grande Panda contribuem para o melhor aproveitamento do espaço no compartimento de bagagem.
O que precisa mudar
Mas nem tudo é festa, e algumas adaptações precisarão ser feitas. Tanto exterior quanto interior são muito bonitinhos, mas alegres demais para o gosto médio brasileiro. Funcionariam em um modelo de nicho, mas não em um de altíssimo volante.
Infelizmente, para triunfar, o Grande Panda terá de abrir mão de um pouco da originalidade e ficar mais sisudo. Especialmente no interior, colorido demais. Isso na Europa é um triunfo, especialmente para um automóvel e apelo jovem.
Mas, no Brasil, a maior parte dos jovens não tem poder aquisitivo para adquirir um zero-km. Assim, carro de jovem é carro de nicho. Para ser de alto volume, um veículo precisa alcançar público amplo e variado.
