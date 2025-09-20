Grande Panda: como é o novo Fiat nacional que desafiará Onix, Polo e HB20

O Grande Panda é o sucessor do Argo. Por isso, tem a missão de concorrer com Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, não com Renault Kwid e o próprio C3. O segmento não é maior que o de SUVs, mas é aquele que tem os carros de passeio mais vendidos do Brasil. E, para triunfar, o novo Fiat tem duas armas importantes.

Os destaques

A dirigibilidade do Grande Panda eleva completamente o patamar dos modelos da plataforma CMP que já temos no Brasil. Esta base é a dos Citroën Basalt, C3 e Aircross e dos Peugeot 208 e 2008. Os dois últimos também são muito gostosos de dirigir, mas nesse quesito estão abaixo do Fiat europeu.

O Grande Panda apresenta uma sofisticação ao volante muito superior à de Onix e HB20, e talvez até um pouco melhor que a do Polo, que é referência do segmento. É mais firme que a média dos carros da Fiat e da própria plataforma CMP, mas sem perder o conforto.

É claro que devem ser feitas importantes adaptações do mercado brasileiro. Afinal, as condições de rodagem são muito diferentes das observadas na Europa. Mas nada drástico. A essência deve ser a mesma.