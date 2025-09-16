Novo SUV da Volks entra na lista dos 10 carros mais vendidos; veja ranking

Strada na frente

Com o triunfo do Tera, a Volkswagen tem quatro modelos na lista dos dez mais vendidos na primeira quinzena. Porém, para a marca alemã, nem tudo é motivo para festejar. O Polo não apenas perdeu a liderança no período. O hatch caiu para a terceira colocação do ranking.

Na primeira posição aparece a Strada, com 6.465 exemplares vendidos. A picape já abre boa vantagem para o HB20, com 5.196. Em seguida, está o Polo, com 4.906. O Argo é quarto colocado, somando 3.554 emplacamentos. O Corolla Cross fecha o top 5 (veja detalhes abaixo).

Com isso, o Toyota vem se consolidando na liderança do segmento de SUVs pelo segundo mês seguido. E é nesta categoria que está outra notícia ruim para a VW. O T-Cross perdeu mais uma posição.

O modelo caiu para o terceiro lugar do segmento de SUVs na primeira quinzena de setembro. Entre o ele e o Corolla Cross, aparece o Hyundai Creta, no segundo lugar.

No segmento de picapes médias feitas sobre chassi, há uma boa briga em setembro. A Toyota Hilux lidera, com 1.918 emplacamentos. Já a S10 deixa a Ranger para trás e assume segundo lugar (1.327 unidades vendidas). O modelo da Ford, porém, segue o da Chevrolet de perto (tem 1.263 exemplares).