Novo SUV da Volks entra na lista dos 10 carros mais vendidos; veja ranking

Lançado na primeira metade do ano, o Volkswagen Tera já entra no seleto clube dos dez carros mais emplacados do Brasil. No mês de setembro, está na décima posição. Além disso, lidera seu segmento, o de SUVs de entrada (ou subcompactos), deixando o Fiat Pulse para trás.
Outro mérito do Tera é aparecer na quarta posição considerando todo o segmento de SUVs Os números da primeira quinzena de setembro, apurados entre os dias 1º e 15, foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
No período, o Tera registrou 2.797 emplacamentos. Já Pulse e Renault Kardian, dois importantes produtos do segmento de SUVs de entrada, ficaram fora da lista dos 20 carros mais vendidos do Brasil.
Strada na frente
Com o triunfo do Tera, a Volkswagen tem quatro modelos na lista dos dez mais vendidos na primeira quinzena. Porém, para a marca alemã, nem tudo é motivo para festejar. O Polo não apenas perdeu a liderança no período. O hatch caiu para a terceira colocação do ranking.
Na primeira posição aparece a Strada, com 6.465 exemplares vendidos. A picape já abre boa vantagem para o HB20, com 5.196. Em seguida, está o Polo, com 4.906. O Argo é quarto colocado, somando 3.554 emplacamentos. O Corolla Cross fecha o top 5 (veja detalhes abaixo).
Com isso, o Toyota vem se consolidando na liderança do segmento de SUVs pelo segundo mês seguido. E é nesta categoria que está outra notícia ruim para a VW. O T-Cross perdeu mais uma posição.
O modelo caiu para o terceiro lugar do segmento de SUVs na primeira quinzena de setembro. Entre o ele e o Corolla Cross, aparece o Hyundai Creta, no segundo lugar.
No segmento de picapes médias feitas sobre chassi, há uma boa briga em setembro. A Toyota Hilux lidera, com 1.918 emplacamentos. Já a S10 deixa a Ranger para trás e assume segundo lugar (1.327 unidades vendidas). O modelo da Ford, porém, segue o da Chevrolet de perto (tem 1.263 exemplares).
Os dez carros mais vendidos na primeira quinzena de setembro
1º Fiat Strada - 6.465 unidades
2º Hyundai HB20 - 5.196
3º Volkswage Polo - 4.906
4º Fiat Argo - 3.554
5º Toyota Corolla Cross - 3.445
6º Chevrolet Onix - 3.291
7º VW Saveiro - 3.178
8º Hyundai Creta - 2.954
9º Volkswagen T-Cross - 2.836
10º Volkswagen Tera - 2.797
Fonte: Fenabrave
