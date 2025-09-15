Audi se candidata a liderar categoria de luxo após fase de 'vacas magras'

Os últimos cinco anos não foram de grande destaque para a Audi. Apostando em um futuro 100% elétrico, algo cada vez mais difícil de se concretizar, a empresa se preparou para lançar inúmeros EVs cheios de tecnologia. Enquanto isso, os carros a combustão pareciam esquecidos no cantinho.
Os reflexos no Brasil apareceram rapidamente. Marca que outrora brigou bastante pela liderança da categoria de veículos de luxo com Mercedes-Benz e BMW, chegando a liderar esse ranking em algumas ocasiões, a Audi foi perdendo espaço não apenas para essas rivais, mas também para Volvo e até Porsche.
Mas, agora, chegou a hora de reagir. De 2022 para cá, a Audi se dedicou a lançar elétricos inéditos (como e-tron GT e Q6) e inúmeras reestilizações leves de veteranos que já pareciam defasados ante a concorrência. Em 2025, no entanto, a renovação de produtos a combustão no Brasil teve início.
Novo A5 puxa vendas
Acaba de chegar ao mercado brasileiro a nova geração do A5, que substitui ao mesmo tempo o A4 e o modelo de mesmo nome. O resultado já começa a aparecer. O modelo, integrante de um dos segmentos mais importantes do mercado premium, já conseguiu levar a Audi a reagir no ranking de montadoras logo em seu primeiro mês de vendas.
Ainda para este ano está confirmado o Q5 de nova geração, que já entrou em pré-venda na versão SUV por R$ 399.990 - a variante Sportback terá preço a partir de R$ 429.990.
Esta é outra notícia importante. Em primeiro lugar, o Q5 sempre dividiu com o Q3 o protagonismo da linha Audi. Ora era o médio o mais vendido, ora era o compacto.
Além disso, o Q5 vem para concorrer com um dos modelos mais importantes do segmentos de carros de luxo: o Volvo XC60. Dependendo do posicionamento de preço, tem grande potencial de tirar clientes do produto da marca sueca.
Outra boa notícia é que a nova geração do Q3 será montada em São José dos Pinhais (PR) a partir do ano que vem. O SUV marcará o retorno das atividades dessa fábrica.
Ter montagem local vem sendo uma grande vantagem da BMW, líder disparada do ranking de vendas do mercado premium. Além disso, os dois períodos de maior destaque da Audi no mercado brasileiro foram aqueles em que a empresa montou veículos no Paraná.
Além disso, a nova geração do Q3 dará novo fôlego ao produto, que tem importância fundamental para a Audi. Afinal, é rival do carro premium mais vendido do Brasil, o BMW X1. O modelo, neste momento, está em fase de lançamento global.
Panorama
Tudo isso deve ajudar a Audi a voltar a seus melhores dias no Brasil, perdidos principalmente por causa de uma conjuntura mundial.
Desde o fim da década passada, a Audi vinha apostando no carro elétrico como única resposta para o futuro. O plano era tirar os modelos a combustão da gama a partir do início dos anos 2030.
Essa aposta acabou levando a uma baixa prioridade para o desenvolvimento de novos produtos a combustão. Só que a pauta elétrica vem perdendo força desde o fim de 2024, levando diversas montadoras a cancelarem os planos de terem apenas EVs em suas linhas a curto ou médio prazo.
Algumas adiaram (ou até abandonaram) a ideia do mundo 100% EV de maneira oficial. Outras não vieram a público para se pronunciarem, mas nós sabemos que também mudaram de ideia, certo?
Mas não foi apenas a pauta elétrica que atrasou o desenvolvimento dos carros a combustão. Há também algumas prioridades entre as marcas do Grupo Volkswagen (do qual a Audi faz parte) e até o alto investimento para a chegada da marca à Fórmula 1, que ocorrerá no ano que vem.
No ano passado, a Audi começou a revelar novas gerações de seus modelos de maneira acelerada. Após os elétricos Q6 (inédito) e A6, vieram A5 e Q5. Este ano, globalmente surgiram A6 a combustão e Q3.
Com a renovação dos modelos lá fora, a Audi do Brasil já programou rapidamente a chegada de toda a linha atualizada. Talvez A5 e Q5 tenham demorado um pouco mais do que o esperado, mas o Q3 foi prontamente anunciado para o Brasil (com direito a produção local).
Presente e futuro
A demora da atualização dos produtos a combustão, que depende da matriz, acabou deixando os carros da Audi desatualizados, tendo de sobreviver de reestilização leve e mudanças de equipamentos. Isso ajudou a marca a perder mercado.
Em 2022, a Audi era vice-líder do mercado premium, atrás da BMW. Em 2023, foi ultrapassada pela Volvo, e caiu para a terceira posição. Já em 2024, acabou ficando em quinto, atrás também da Mercedes-Benz e da Porsche.
Em 2025, mantém essa posição. Em julho, chegou a ficar sem nenhum modelo na lista dos dez carros premium mais vendidos. Mas o A5 chegou e o jogo já começa a virar.
Em agosto, graças ao modelo, a Audi voltou à quarta posição. O que mostra que o maior problema vem sendo mesmo produto. E que, agora, com carros mais modernos a caminho, a marca tem tudo para voltar a disputar o protagonismo do universo premium. Quem sabe até na posição de campeã.
