Audi se candidata a liderar categoria de luxo após fase de 'vacas magras'

Os últimos cinco anos não foram de grande destaque para a Audi. Apostando em um futuro 100% elétrico, algo cada vez mais difícil de se concretizar, a empresa se preparou para lançar inúmeros EVs cheios de tecnologia. Enquanto isso, os carros a combustão pareciam esquecidos no cantinho.

Os reflexos no Brasil apareceram rapidamente. Marca que outrora brigou bastante pela liderança da categoria de veículos de luxo com Mercedes-Benz e BMW, chegando a liderar esse ranking em algumas ocasiões, a Audi foi perdendo espaço não apenas para essas rivais, mas também para Volvo e até Porsche.

Mas, agora, chegou a hora de reagir. De 2022 para cá, a Audi se dedicou a lançar elétricos inéditos (como e-tron GT e Q6) e inúmeras reestilizações leves de veteranos que já pareciam defasados ante a concorrência. Em 2025, no entanto, a renovação de produtos a combustão no Brasil teve início.