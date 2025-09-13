Devoção? Os donos destes 5 carros são tão fiéis que não aceitam críticas

Em tempos nos quais o público tem voz de sobra, quem trabalha com redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok consegue detectar facilmente quais são os carros que despertam verdadeira devoção em seus donos. E, nos últimos cinco anos, cinco modelos me chamaram a atenção.

Em todas as plataformas digitais em que atuo, sempre publico pequenos vídeos sobre os pontos positivos de um carro, e outros falando apenas dos negativos. No segundo caso, alguns modelos atraíram um verdadeiro esquadrão de defesa, formado por seus proprietários pouco ou nada dispostos a aceitar as críticas.

Há algumas leituras para isso. Se um carro desperta tanta fidelidade entre seus donos, geralmente isso ocorre porque é bom e atendeu as expectativas de quem o comprou.