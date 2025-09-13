Devoção? Os donos destes 5 carros são tão fiéis que não aceitam críticas

Em tempos nos quais o público tem voz de sobra, quem trabalha com redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok consegue detectar facilmente quais são os carros que despertam verdadeira devoção em seus donos. E, nos últimos cinco anos, cinco modelos me chamaram a atenção.
Em todas as plataformas digitais em que atuo, sempre publico pequenos vídeos sobre os pontos positivos de um carro, e outros falando apenas dos negativos. No segundo caso, alguns modelos atraíram um verdadeiro esquadrão de defesa, formado por seus proprietários pouco ou nada dispostos a aceitar as críticas.
Há algumas leituras para isso. Se um carro desperta tanta fidelidade entre seus donos, geralmente isso ocorre porque é bom e atendeu as expectativas de quem o comprou.
Só que essa história vai além: muitos brasileiros também enxergam carros e marcas como times de futebol. Você aceita quando fazem críticas negativas a seu clube do coração?
Há, ainda, um fator relacionado ao ego. O comprador quer estar certo na compra e almeja que seu produto seja o melhor. Ele até pode apontar dedos para seu carro, mas outros não podem. Tipo falar mal da família, sabe?
E, por fim, há o fator mercadológico. Críticas negativas frequentes podem acabar, a médio e longo prazo, "queimando o filme" de um carro e comprometendo seu desempenho no mercado. Abaixo, veja os cinco modelos cujos donos (ou ao menos parte deles) não aceitam muito bem as críticas e os colocam acima de todos os outros.
1 - Toyota Hilux
Este era óbvio, né? Os donos de Toyota são grandes defensores de seus produtos. Isso ocorre com Corolla, Corolla Cross, SW4 e até o discretinho Yaris, que saiu de linha recentemente.
Mas a Hilux é a maior representante desse clube.
Os clientes da Toyota estão entre os mais satisfeitos do Brasil. Por fatores como baixo histórico de defeitos e bom pós-venda, muitas vezes têm um carro da marca atrás do outro. E fazem questão de propagar essa ideia nas redes sociais.
Só que, até por isso, os carros acabam sendo alvo de "haters". E isso faz com que os donos de Toyota tenham mais vontade de defender os produtos da marca - especialmente a Hilux.
2 - Nissan Kicks Play
Ai de quem ousar dizer que o Nissan Kicks Play é lento. Em 2020, fiz um vídeo do SUV no YouTube com o seguinte título: "o carro que não anda nada e vende muito".
Isso ocorreu antes da chegada da nova geração. Portanto, o modelo antigo ainda se chamava Kicks. Apesar de o vídeo ser muito mais sobre os pontos positivos, os proprietários, especialmente os do gênero masculino, não aceitaram a afirmação de que o carro é lento.
Até hoje, chegam comentários protestando contra essa afirmação. Mas, que fique claro: ela é verdadeira. Apesar de ter vários méritos, o Kicks Play é um dos mais lentos da categoria.
3 - Peugeot 2008
O novo 2008 nem se destaca muito no ranking de vendas. Porém, quem comprou o SUV compacto está muito satisfeito. Assim, o carro, que é um dos utilitários esportivos com melhor custo-benefício do Brasil e acaba de ganhar versão híbrida leve, aponta que poderá ter bom índice de fidelização.
Um vídeo curto (Shorts) sobre pontos negativos do 2008 publicado no YouTube no ano passado repercute até hoje.
Os comentários dos proprietários são em clima de indignação.
4 - GWM Haval H6
Você não pode dizer que o GWM Haval H6 apita demais com seus alertas de segurança (o que é fato), nem que sua usabilidade é pouco intuitiva (algo inegável também).
Os donos não aceitam e surgem aos montes para protestar.
O carro, em pouco mais de dois anos de mercado, vem conquistando excelente índice de fidelização. E a GWM também marca pontos com o público ao se destacar no quesito pós-vendas.
5 - VW Up TSI
O protesto geral de donos de Up TSI não veio para mim em redes sociais, mas aqui mesmo, nesta coluna do UOL Carros. Eu tive a ousadia de dizer que, diferentemente do que imaginavam seus proprietários, o compacto turbo da VW não é um carro esportivo.
Acho que nunca recebi tantos comentários de indignação em toda a minha carreira. Mas, anos depois, o plano de vendas do novo Golf GTI, criado pela Volkswagen, mostrou que a marca também não considera o Up! TSI um esportivo.
Então, vejamos: são elegíveis para comprar o Golf GTI pessoas que já tiveram esportivos da marca anteriormente. Dentre eles, estão o próprio Golf GTI, Jetta GLI e GTS (Polo, Virtus e Nivus). Os donos de Up TSI não são elegíveis.
