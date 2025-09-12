GWM Haval H9: chinês, SUV 4x4 a diesel aposta no preço contra Toyota SW4

Quando a GWM lançou o Tank 300 por R$ 333 mil, as comparações com o Toyota SW4 foram inevitáveis.

Isso porque o SUV híbrido a gasolina com carroceria sobre chassi e suspensão traseira com eixo rígido foi visto como alternativa para quem está interessado no modelo da marca japonesa, líder entre os utilitários esportivos 4x4 mais robustos. Agora, a chinesa GWM vai além, lançando um produto com características do Tank, mas a diesel, sem nenhuma eletrificação e com sete lugares: trata-se do Haval H9.

Se o Tank 300 é visto como alternativa, o H9 é rival direto do SW4. O modelo chega hoje às concessionárias pelo preço promocional de R$ 309 mil. A partir de 20 de setembro, passará a R$ 319 mil.