GWM Haval H9: chinês, SUV 4x4 a diesel aposta no preço contra Toyota SW4

Quando a GWM lançou o Tank 300 por R$ 333 mil, as comparações com o Toyota SW4 foram inevitáveis.
Isso porque o SUV híbrido a gasolina com carroceria sobre chassi e suspensão traseira com eixo rígido foi visto como alternativa para quem está interessado no modelo da marca japonesa, líder entre os utilitários esportivos 4x4 mais robustos. Agora, a chinesa GWM vai além, lançando um produto com características do Tank, mas a diesel, sem nenhuma eletrificação e com sete lugares: trata-se do Haval H9.
Se o Tank 300 é visto como alternativa, o H9 é rival direto do SW4. O modelo chega hoje às concessionárias pelo preço promocional de R$ 309 mil. A partir de 20 de setembro, passará a R$ 319 mil.
Para comparação, o SW4 de sete lugares tem preço mais de R$ 100 mil superior: sai por R$ 419.090. Assim como o modelo da Toyota é derivado da Hilux, o Haval H9 traz muito em comum com a também recém-lançada Poer P30 - a picape média a diesel da GWM.
Motor e câmbio
O conjunto mecânico do H9, inclusive, é o mesmo da Poer. O SUV traz motor 2.4 turbodiesel de 184 cv (neste ponto, perde pro SW4, que tem mais de 200 cv). O torque é de 40,8 kgfm a 1.500 rpm, sendo que 50% já são entregues a 1.000 rpm.
O sistema de tração 4x4 temporária tem bloqueio do diferencial na dianteira e na traseira e há sete modos de condução off-road. Além disso, como no Tank 3000, o H9 conta com a função Tank Turn, que reduz o raio de giro em 1,5 m.
O ângulo de entrada é de 31° e o de saída, de 25°. São 22,4 cm de vão livre do solo. Além disso, enquanto a Poer percorre trechos alagados até 50 cm, o Haval tem capacidade para transpor 80 cm.
A suspensão dianteira do SUV é independente do tipo duplo A. Na traseira vem com eixo rígido com cinco braços.
Equipamentos
Um dos destaques do Haval H9 é a função de capô transparente no sistema de câmeras "360 graus". A tecnologia, ideal para o off-road, mostra na central multimídia de 14,6 polegadas coisas que não é possível enxergar pelos retrovisores ou à frente do carro.
A multimídia traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Há, ainda, painel digital personalizável, entradas USB dos tipos A e C, carregador de smartphones sem fio e tomada de 12V. No quesito conforto e comodidade, os bancos dianteiros são elétricos e o do motorista tem memória para as posições.
Outro destaque fica por conta do sistema de massagem dos bancos dianteiros (são oito modos e três níveis de intensidade).
O sistema de som tem dez alto-falantes. Há saídas de ar-condicionado para os ocupantes da segunda fileira, que podem comandar temperatura e velocidade independentes dos passageiros da frente. Para os passageiros da terceira fileira, as saídas de ar ficam no teto.
Aliás, o carro tem teto solar panorâmico. O acabamento é bem feito e sofisticado.
Emborrachado, traz muitos detalhes de couro.
O Haval H6 tem, ainda, iluminação interna personalizável e sistema de auxílio à condução (ADAS) de nível 2.
Dimensões
O Haval H9 é um jipe de porte grande, com 4,95 metros de comprimento. São 19 cm a mais que o Tank 300 e 15 cm a mais que o SW4. A largura é de 1,97 m e a altura, de 1,93 m.
O modelo também é generoso na distância entre os eixos, com 2,85 m. O espaço traseiro é um destaque, e pode ser negociado com os ocupantes da terceira fileira, já que o banco rola sobre trilhos.
De acordo com informações da GWM, o porta-malas tem capacidade de 791 litros. Já quando os sete lugares estão em uso, são 88 litros.
