Nova picape GWM Poer tem grande mérito e uma fraqueza; veja preços e itens

Primeiro, veio a BYD, que lançou a Shark em outubro do ano passado, trazendo propulsão híbrida com tração 4x4 por demanda.

Essa configuração ainda não embalou nas vendas, e a Shark aparece apenas na 30ª posição do ranking das picapes mais vendidas de janeiro a agosto, com 765 emplacamentos.

Agora, chegou a vez de outra montadora chinesa, a GWM, entrar no segmento, com a Poer P30. A diferença é que a montadora asiática preferiu uma abordagem mais tradicional com a sua picape: traz exclusivamente motorização turbodiesel, maistração 4x4 mecânica com reduzida e bloqueio de diferencial, como acontece com os modelos mais vendidos da categoria.