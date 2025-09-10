Nova picape GWM Poer tem grande mérito e uma fraqueza; veja preços e itens

Primeiro, veio a BYD, que lançou a Shark em outubro do ano passado, trazendo propulsão híbrida com tração 4x4 por demanda.
Essa configuração ainda não embalou nas vendas, e a Shark aparece apenas na 30ª posição do ranking das picapes mais vendidas de janeiro a agosto, com 765 emplacamentos.
Agora, chegou a vez de outra montadora chinesa, a GWM, entrar no segmento, com a Poer P30. A diferença é que a montadora asiática preferiu uma abordagem mais tradicional com a sua picape: traz exclusivamente motorização turbodiesel, maistração 4x4 mecânica com reduzida e bloqueio de diferencial, como acontece com os modelos mais vendidos da categoria.
Trata-se do primeiro produto da GWM sem eletrificação à venda no mercado brasileiro: são R$ 240 mil pela versão Trail e R$ 260 mil pela Exclusive. Esta última se diferencia por itens como aquecimento dos bancos, air bags do tipo cortina e sistema de assistência à condução ADAS nível 2.
Entre 10 e 20 de setembro, a GWM oferece a preço promocional, com R$ 20 mil de desconto. Assim, a Trail sai a R$ 220 mil e a Exclusive, a R$ 240 mil.
O objetivo da GWM é concorrer com versões intermediárias de picapes como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e Mitsubishi Triton. Há, também, Fiat Titano, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok. Contra os modelos apontados pela marca, o mérito da Poer é o preço, muito semelhante ao da Titano.
Impressões ao dirigir a Poer P30
Se o preço é um trunfo do lançamento da GWM, há também uma "fraqueza" ante a concorrência.
Dos modelos apontados pela GWM como rivais, a picape feita sobre chassi só ganha da Ranger XLS quando o assunto é potência. A Poer P30 traz um 2.4 turbodiesel de 184 cv, enquanto o 2.0 do modelo da Ford entrega 170 cv.
As demais picapes passam dos 200 cv e vale ressaltar que a Ranger também tem versões com o V6 de 250 cv. Estas, porém, não são rivais diretas da Poer.
Com 48,5 kgfm de torque a 1.500 rpm, a nova picape vai de zero a 100 km/h em 11,2 segundos, de acordo com a GWM. Não é um tempo baixo. Porém, durante o teste, o carro chamou a atenção pelas retomadas eficientes.
Para isso, contribui o bom trabalho do câmbio automático de nove marchas. Além disso, 50% do torque máximo já está disponível a 1.000 rpm. Rodando, a Poer P30 também chama a atenção pelo bom isolamento acústico e ausência de vibrações sentidas na cabine.
O modelo traz suspensão traseira com eixo rígido e feixe de molas. Na condição off-road em que foi testada, houve momentos de desconforto, mas nada que destoe da média do segmento.
Tamanho e equipamentos
A Poer é um pouco maior do que as concorrentes. Das principais picapes médias a diesel, a maior era até então a Ranger, com 5,37 metros de comprimento. O modelo da GWM tem 5,42 metros.
A altura é de 1,89 m e a largura, de 1,95 m. A Poer tem 3,20 m de distância entre os eixos e espaço traseiro levemente superior à média da categoria.
Porém, pessoas com mais de 1,80 m de altura podem ter dificuldade de se acomodar no banco do motorista - que tem ajustes elétricos.
A capacidade de transposição de trechos alagados é de 50 cm. O ângulo de entrada é de 27°, o de saída, de 25° e o central, de 21,1º.
A caçamba tem abertura com bom amortecimento e o volume é de 1.248 litros. A Exclusive tem capacidade de carga de 1.010 kg e a Trail, de 1.018 kg.
Dentre os itens de série importantes, há chave presencial, partida por botão e freio de estacionamento elétrico.
O painel de instrumentos é digital e a central multimídia tem 14,2". O acabamento interno é muito bem feito e bastante superior ao das picapes médias mais tradicionais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.