Carros de luxo mais vendidos: BMW domina top 5 e Audi se destaca em agosto

Dos cinco modelos de marcas de luxo mais vendidos em agosto de 2025, três são da BMW.
Assim, a marca alemã, que monta no Brasil produtos como X1 e 320i, detém 60% do top 5 do ranking de emplacamentos. Os dados são da consultoria Jato Dynamics.
Agosto também marcou a recuperação da Audi, que superou a Porsche graças ao bom desempenho da nova geração do A5. Outro destaque foi a Volvo, que retomou a vice-liderança do universo das montadoras de veículos premium - posto que, em julho, havia perdido para a Mercedes-Benz.
Domínio do BMW X1
O X1 foi o carro de marca premium mais vendido no mês passado, com 479 emplacamentos. Outro BMW, o Série 3 ficou com o segundo lugar (414 unidades). O Volvo XC60 completa o pódio.
Em seguida, aparece o BMW X2. Já o Volvo EX30 teve um agosto bem apagado, ficando apenas na quinta posição (veja os números de vendas abaixo).
A lista dos dez carros premium mais emplacados traz, ainda, dois modelos da Mercedes-Benz: GLB e Classe C.
Por sua vez, a Audi, que havia ficado fora da lista dos dez mais vendidos em julho, retorna agora a essa parte do ranking. Porém, não foram Q5 e Q3 que garantiram a volta da marca.
O modelo da Audi que apareceu entre os dez mais vendidos foi o A5. A nova geração do modelo acaba de chegar às lojas, para substituir tanto o A4 quanto o produto de mesmo nome vendido anteriormente. Em versão única, tem preço sugerido de R$ 380 mil.
Marcas
Dados da Jato Dynamics apontam que, em agosto, a BMW vendeu 1.577 veículos no mercado brasileiro. Com isso, a montadora germânica volta a superar a soma daquelas que foram segunda e terceira colocadas.
Na vice-liderança, a Volvo somou 812 emplacamentos. A Mercedes-Benz, terceira, registrou 722. A Audi retorna à quarta colocação, com 361 unidades vendidas.
Assim, tem leve vantagem ante as 353 da Porsche. A Land Rover, por sua vez, registrou 262 emplacamentos e a Lexus, 116.
Juntas, Ferrari, Rolls-Royce e Lamborghini registraram 18 unidades vendidas. Já Aston Martin, McLaren e Maserati não tiveram carros emplacados em agosto.
Os dez carros de luxo mais vendidos em agosto
1º - BMW X1 - 479 unidades
2º - BMW Série 3 - 414
3º - Volvo XC60 - 380
4º - BMW X2 - 201
5º - Volvo EX30 - 199
6º - Mercedes-Benz GLB - 151
7º - Mercedes-Benz Classe C - 138
8º - Porsche Cayenne - 121
9º - Audi A5 - 115
10º - Porsche Macan - 103
Fonte: Jato Dynamics
