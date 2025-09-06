Assine UOL
Carros de luxo mais vendidos: BMW domina top 5 e Audi se destaca em agosto

Rafaela Borges
Colunista do UOL
Atualizada em
Audi A5 já estreia no top 10 dos automóveis premium mais emplacados no mês de agosto
Audi A5 já estreia no top 10 dos automóveis premium mais emplacados no mês de agosto Imagem: Divulgação

Dos cinco modelos de marcas de luxo mais vendidos em agosto de 2025, três são da BMW.

Assim, a marca alemã, que monta no Brasil produtos como X1 e 320i, detém 60% do top 5 do ranking de emplacamentos. Os dados são da consultoria Jato Dynamics.

Agosto também marcou a recuperação da Audi, que superou a Porsche graças ao bom desempenho da nova geração do A5. Outro destaque foi a Volvo, que retomou a vice-liderança do universo das montadoras de veículos premium - posto que, em julho, havia perdido para a Mercedes-Benz.

Domínio do BMW X1

BMW X1 foi o carro de luxo mais vendido do Brasil ao longo do mês passado
BMW X1 foi o carro de luxo mais vendido do Brasil ao longo do mês passado Imagem: Rafaela Borges/UOL

O X1 foi o carro de marca premium mais vendido no mês passado, com 479 emplacamentos. Outro BMW, o Série 3 ficou com o segundo lugar (414 unidades). O Volvo XC60 completa o pódio.

Em seguida, aparece o BMW X2. Já o Volvo EX30 teve um agosto bem apagado, ficando apenas na quinta posição (veja os números de vendas abaixo).

A lista dos dez carros premium mais emplacados traz, ainda, dois modelos da Mercedes-Benz: GLB e Classe C.

Por sua vez, a Audi, que havia ficado fora da lista dos dez mais vendidos em julho, retorna agora a essa parte do ranking. Porém, não foram Q5 e Q3 que garantiram a volta da marca.

O modelo da Audi que apareceu entre os dez mais vendidos foi o A5. A nova geração do modelo acaba de chegar às lojas, para substituir tanto o A4 quanto o produto de mesmo nome vendido anteriormente. Em versão única, tem preço sugerido de R$ 380 mil.

Marcas

Dados da Jato Dynamics apontam que, em agosto, a BMW vendeu 1.577 veículos no mercado brasileiro. Com isso, a montadora germânica volta a superar a soma daquelas que foram segunda e terceira colocadas.

Na vice-liderança, a Volvo somou 812 emplacamentos. A Mercedes-Benz, terceira, registrou 722. A Audi retorna à quarta colocação, com 361 unidades vendidas.

Assim, tem leve vantagem ante as 353 da Porsche. A Land Rover, por sua vez, registrou 262 emplacamentos e a Lexus, 116.

Juntas, Ferrari, Rolls-Royce e Lamborghini registraram 18 unidades vendidas. Já Aston Martin, McLaren e Maserati não tiveram carros emplacados em agosto.

Os dez carros de luxo mais vendidos em agosto

1º - BMW X1 - 479 unidades

2º - BMW Série 3 - 414

3º - Volvo XC60 - 380

4º - BMW X2 - 201

5º - Volvo EX30 - 199

6º - Mercedes-Benz GLB - 151

7º - Mercedes-Benz Classe C - 138

8º - Porsche Cayenne - 121

9º - Audi A5 - 115

10º - Porsche Macan - 103

Fonte: Jato Dynamics

