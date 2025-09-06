Carros de luxo mais vendidos: BMW domina top 5 e Audi se destaca em agosto

Dos cinco modelos de marcas de luxo mais vendidos em agosto de 2025, três são da BMW.

Assim, a marca alemã, que monta no Brasil produtos como X1 e 320i, detém 60% do top 5 do ranking de emplacamentos. Os dados são da consultoria Jato Dynamics.

Agosto também marcou a recuperação da Audi, que superou a Porsche graças ao bom desempenho da nova geração do A5. Outro destaque foi a Volvo, que retomou a vice-liderança do universo das montadoras de veículos premium - posto que, em julho, havia perdido para a Mercedes-Benz.