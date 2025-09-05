Assine UOL
Carros mais vendidos: VW Tera é destaque e Honda HR-V se dá mal em agosto

Rafaela Borges
Colunista do UOL
Atualizada em
Volkswagen Tera já se aproxima da liderança em sua categoria no terceiro mês de vendas
Volkswagen Tera já se aproxima da liderança em sua categoria no terceiro mês de vendas Imagem: Rafaela Borges/UOL

Fiat Argo e Fastback, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Tera e Audi A5 têm motivos para celebrar em agosto - especialmente os dois últimos, cujos resultados do mês passado podem ser indicação de um futuro promissor.

Já a turma dos modelos que se deram mal é bem menor: apenas dois carros tiveram desempenho abaixo do esperado. Os dados desta análise são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Carros em alta

Toyota Corolla Cross aparece pela primeira vez na liderança da categoria dos SUVs
Toyota Corolla Cross aparece pela primeira vez na liderança da categoria dos SUVs Imagem: Divulgação

O Argo celebra em agosto o posto de terceiro modelo mais vendido do Brasil. O Fiat, com 10.097 emplacamentos, ficou atrás do líder VW Polo e da vice, Fiat Strada.

Já o Corolla Cross colocou a Toyota na inédita liderança da categoria de SUVs: ele superou todos os compactos e subcompactos, que são menores e mais baratos. Os emplacamentos foram de 7.737 exemplares, que colocam o Corolla Cross à frente inclusive do poderoso Volkswagen T-Cross (SUV mais emplacado no acumulado deste e dos dois últimos anos).

O Fastback, por sua vez, deixou para trás inúmeros modelos tradicionalmente mais poderosos e foi o quarto SUV mais emplacado em agosto. Além de Corolla Cross e T-Cross, ficou atrás do Hyundai Creta.

Conforme a Fenabrave, o Fastback teve 5.040 exemplares vendidos. Com isso, superou modelos como Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e Honda HR-V.

Tera e A5 entre os destaques

Em seu terceiro mês de vendas, Volkswagen Tera já se aproxima da liderança
Em seu terceiro mês de vendas, Volkswagen Tera já se aproxima da liderança Imagem: Divulgação
Em seu terceiro mês de vendas (e segundo completo), o Tera conseguiu se aproximar da liderança de seu segmento, o de SUVs de entrada (ou subcompactos). O modelo ficou "coladinho" no Fiat Pulse.

Foram emplacadas 4.282 unidades do Fiat e 4.157 do VW. Além disso, o novo modelo entrou no "top 20" de vendas - ficando com a 19ª colocação.

A nova geração do A5, em seu mês de estreia, teve 115 unidades vendidas. Com isso, entrou na lista dos dez carros de luxo mais emplacados. Além disso, garantiu à Audi o retorno à quarta posição no ranking das marcas premium.

HR-V em baixa

Honda HR-V já esteve na vice-liderança dos SUVs, mas enfrenta recuo nas respectivas vendas
Honda HR-V já esteve na vice-liderança dos SUVs, mas enfrenta recuo nas respectivas vendas Imagem: Divulgação

Pelo segundo mês seguido, o HR-V ficou mal posicionado no segmento de SUVs. O modelo, que vinha sendo o segundo compacto mais vendido da categoria, perdeu espaço e está tendo dificuldades para se recuperar.

Em agosto, o HR-V ficou fora da lista dos dez SUVs mais vendidos, com a 11ª posição. Considerando apenas os compactos, foi sétimo.

O Jeep Commander, por sua vez, acabou ficando atrás de seu rival direto, o Caoa Chery Tiggo 8. O modelo teve 1.068 exemplares. O resultado é reflexo da recente mudança para a linha 2026, que trouxe renovações.

A tendência de agora em diante é de que o Commander se recupere. A conferir!

Os dez carros mais vendidos em agosto de 2025

1º - Volkswagen Polo - 12.908 unidades

2º - Fiat Strada - 11.833

3º - Fiat Argo - 10.097

4º - Toyota Corolla Cross - 7.737

5º - Volkswagen T-Cross - 7.702

6º - Hyundai HB20 - 7.590

7º - Fiat Mobi - 7.045

8º - Hyundai Creta - 6.649

9º - Chevrolet Onix - 5.815

10º - Volkswagen Saveiro - 5.358

Fonte: Fenabrave

