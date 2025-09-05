Carros mais vendidos: VW Tera é destaque e Honda HR-V se dá mal em agosto

Fiat Argo e Fastback, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Tera e Audi A5 têm motivos para celebrar em agosto - especialmente os dois últimos, cujos resultados do mês passado podem ser indicação de um futuro promissor.
Já a turma dos modelos que se deram mal é bem menor: apenas dois carros tiveram desempenho abaixo do esperado. Os dados desta análise são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
Carros em alta
O Argo celebra em agosto o posto de terceiro modelo mais vendido do Brasil. O Fiat, com 10.097 emplacamentos, ficou atrás do líder VW Polo e da vice, Fiat Strada.
Já o Corolla Cross colocou a Toyota na inédita liderança da categoria de SUVs: ele superou todos os compactos e subcompactos, que são menores e mais baratos. Os emplacamentos foram de 7.737 exemplares, que colocam o Corolla Cross à frente inclusive do poderoso Volkswagen T-Cross (SUV mais emplacado no acumulado deste e dos dois últimos anos).
O Fastback, por sua vez, deixou para trás inúmeros modelos tradicionalmente mais poderosos e foi o quarto SUV mais emplacado em agosto. Além de Corolla Cross e T-Cross, ficou atrás do Hyundai Creta.
Conforme a Fenabrave, o Fastback teve 5.040 exemplares vendidos. Com isso, superou modelos como Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e Honda HR-V.
Tera e A5 entre os destaques
Em seu terceiro mês de vendas (e segundo completo), o Tera conseguiu se aproximar da liderança de seu segmento, o de SUVs de entrada (ou subcompactos). O modelo ficou "coladinho" no Fiat Pulse.
Foram emplacadas 4.282 unidades do Fiat e 4.157 do VW. Além disso, o novo modelo entrou no "top 20" de vendas - ficando com a 19ª colocação.
A nova geração do A5, em seu mês de estreia, teve 115 unidades vendidas. Com isso, entrou na lista dos dez carros de luxo mais emplacados. Além disso, garantiu à Audi o retorno à quarta posição no ranking das marcas premium.
HR-V em baixa
Pelo segundo mês seguido, o HR-V ficou mal posicionado no segmento de SUVs. O modelo, que vinha sendo o segundo compacto mais vendido da categoria, perdeu espaço e está tendo dificuldades para se recuperar.
Em agosto, o HR-V ficou fora da lista dos dez SUVs mais vendidos, com a 11ª posição. Considerando apenas os compactos, foi sétimo.
O Jeep Commander, por sua vez, acabou ficando atrás de seu rival direto, o Caoa Chery Tiggo 8. O modelo teve 1.068 exemplares. O resultado é reflexo da recente mudança para a linha 2026, que trouxe renovações.
A tendência de agora em diante é de que o Commander se recupere. A conferir!
Os dez carros mais vendidos em agosto de 2025
1º - Volkswagen Polo - 12.908 unidades
2º - Fiat Strada - 11.833
3º - Fiat Argo - 10.097
4º - Toyota Corolla Cross - 7.737
5º - Volkswagen T-Cross - 7.702
6º - Hyundai HB20 - 7.590
7º - Fiat Mobi - 7.045
8º - Hyundai Creta - 6.649
9º - Chevrolet Onix - 5.815
10º - Volkswagen Saveiro - 5.358
Fonte: Fenabrave
