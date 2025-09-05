Carros mais vendidos: VW Tera é destaque e Honda HR-V se dá mal em agosto

O Argo celebra em agosto o posto de terceiro modelo mais vendido do Brasil. O Fiat, com 10.097 emplacamentos, ficou atrás do líder VW Polo e da vice, Fiat Strada.

Já o Corolla Cross colocou a Toyota na inédita liderança da categoria de SUVs: ele superou todos os compactos e subcompactos, que são menores e mais baratos. Os emplacamentos foram de 7.737 exemplares, que colocam o Corolla Cross à frente inclusive do poderoso Volkswagen T-Cross (SUV mais emplacado no acumulado deste e dos dois últimos anos).

O Fastback, por sua vez, deixou para trás inúmeros modelos tradicionalmente mais poderosos e foi o quarto SUV mais emplacado em agosto. Além de Corolla Cross e T-Cross, ficou atrás do Hyundai Creta.

Conforme a Fenabrave, o Fastback teve 5.040 exemplares vendidos. Com isso, superou modelos como Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e Honda HR-V.

Tera e A5 entre os destaques