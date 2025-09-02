Toyota assume liderança dos SUVs pela 1ª vez; veja o ranking de agosto

Já entre os SUVs subcompactos, categoria de entrada desse universo, o Tera mostra que entrou de vez na briga pela liderança. O modelo colou no primeiro colocado, Pulse. O VW somou 4.157 unidades vendidas, ante as 4.282 do Fiat.

Na ponta

O Polo voltou a aparecer na liderança do mercado brasileiro. Forma 12.908 unidades vendidas, ante as 11.834 da segunda colocada, Strada. Os mais de mil exemplares, porém, ainda não foram suficientes para o VW assumir o topo no acumulado do ano.

É que, até julho, a Strada tinha mais de 5 mil unidades de vantagem para o Polo. De volta a agosto, o Fiat Argo foi o terceiro mais emplacado, com o Corolla Cross em quarto e o T-Cross em quinto (veja detalhes abaixo).

De acordo com a K.Lume Consultoria, em agosto foram vendidos 213,8 mil veículos no Brasil, queda de 6,8% ante o mesmo mês do ano passado. Além disso, os emplacamentos ficaram 15,5 mil exemplares abaixo dos registrados em julho de 2025.

No acumulado do ano, o mercado registra alta de 3% ante 2024. Já as vendas diretas continuam com números semelhantes às de meses anteriores, totalizando 50,7%.