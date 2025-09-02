Toyota assume liderança dos SUVs pela 1ª vez; veja o ranking de agosto

O Corolla Cross confirmou o favoritismo da primeira quinzena para ser o SUV mais vendido do Brasil em agosto. É a primeira vez que o Toyota, que é um modelo médio, supera todos os compactos para obter essa posição. A conquista, no entanto, foi dura.
De acordo com a Jato Dynamics, o Corolla Cross somou 7.737 emplacamentos em agosto. A vantagem para o segundo colocado, Volkswagen T-Cross, foi de apenas 35 unidades.
Ainda no segmento de SUVs, o Fastback se destacou em agosto. Foi o quarto mais vendido da categoria - e, considerando apenas os compactos, terceiro. Entre o Fiat, que somou 5.040 emplacamentos, e o T-Cross, apareceu o Hyundai Creta. Foram vendidas 6.649 unidades do Hyundai.
Já entre os SUVs subcompactos, categoria de entrada desse universo, o Tera mostra que entrou de vez na briga pela liderança. O modelo colou no primeiro colocado, Pulse. O VW somou 4.157 unidades vendidas, ante as 4.282 do Fiat.
Na ponta
O Polo voltou a aparecer na liderança do mercado brasileiro. Forma 12.908 unidades vendidas, ante as 11.834 da segunda colocada, Strada. Os mais de mil exemplares, porém, ainda não foram suficientes para o VW assumir o topo no acumulado do ano.
É que, até julho, a Strada tinha mais de 5 mil unidades de vantagem para o Polo. De volta a agosto, o Fiat Argo foi o terceiro mais emplacado, com o Corolla Cross em quarto e o T-Cross em quinto (veja detalhes abaixo).
De acordo com a K.Lume Consultoria, em agosto foram vendidos 213,8 mil veículos no Brasil, queda de 6,8% ante o mesmo mês do ano passado. Além disso, os emplacamentos ficaram 15,5 mil exemplares abaixo dos registrados em julho de 2025.
No acumulado do ano, o mercado registra alta de 3% ante 2024. Já as vendas diretas continuam com números semelhantes às de meses anteriores, totalizando 50,7%.
Dez carros mais vendidos em agosto
1 - Volkswagen Polo - 12.908 unidades
2 - Fiat Strada - 11.834
3 - Fiat Argo - 10.097
4 - Toyota Corolla Cross - 7.737
5 - Volkswagen T-Cross - 7.702
6 - Hyundai HB20 - 7.590
7 - Fiat Mobi - 7.045
8 - Hyundai Creta - 6.649
9 - Chevrolet Onix - 5.815
10 - Volkswagen Saveiro - 5.358
Fonte: Jato Dynamics
