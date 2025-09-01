SUVs compactos: veja os mais caros e as 'pechinchas' vendidos no Brasil

Do mais barato ao mais caro

O SUV compacto mais barato do Brasil é o Renegade. A versão Sport do modelo, que é tabelada em R$ 118.290, traz o mesmo motor 1.3 turbo (176 cv) das demais, com câmbio automático de seis velocidades. Já na segunda posição temos um empate de cinco modelos.

Fastback Turbo Flex, Nivus Sense, T-Cross Sense, Tracker AT e Tiggo 5X Sport têm exatamente a mesma tabela: R$ 119.990. Isso ocorre pois essas versões de entrada, assim como o Renegade Sport, são dedicadas ao público PCD (o teto para isenção de IPI e parcial de ICMS é de R$ 120 mil).

Em seguida, começam a aparecer os SUVs sem versões focadas no consumidor com direito a essas isenções. Nesse caso, destaca-se o Citroën Aircross, cuja opção Feel de cinco lugares sai R$ 121.600. Depois, aparece o Renault Duster, único com câmbio manual desta lista.

Com motor 1.6 aspirado, é tabelado em R$ 139.800 na versão Intense. O próximo é o 2008 Active, com o mesmo 1.0 turbo do Fastback e do Aircross (130 cv). O preço é de R$ 143.990. Também 1.0 turbo, mas com 120 cv, o Creta Comfort custa R$ 151.290.

O HR-V foi salvo de ser o mais caro tanto na entrada quanto no topo por pouco. Sua versão básica, EX, é tabelada em R$ 163.200, menos que os R$ 164.990 do Kicks Sense, que passa a ser o SUV compacto com o preço inicial mais alto à venda no País.