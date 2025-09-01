SUVs compactos: veja os mais caros e as 'pechinchas' vendidos no Brasil

Desde o fim do ano passado, alguns SUVs compactos lançados vêm assustando o consumidor pelo alto preço das versões topo de linha. Entre eles, as linhas 2026 de Chevrolet Tracker e Honda HR-V, além dos renovados Hyundai Creta e Nissan Kicks. Mas, considerando as tabelas das versões mais simples, qual é o SUV compacto mais barato do Brasil? E o mais caro?
Fiz um levantamento considerando os preços iniciais dos SUVs compactos do Brasil. A lista deixa de fora o segmento de subcompactos, formando pelos modelos Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian. Citroën Basalt e Nissan Kicks Play, apesar das dimensões mais avantajadas, também fazem parte desse grupo (pois foram posicionados assim por suas fabricantes, que já têm outros produtos para concorrer com os compactos).
Assim, do grupo dos compactos, fazem parte 12 automóveis. Há o Fiat Fastback, os Volkswagen Nivus e T-Cross, o Chevrolet Tracker, o Hyundai Creta, o Renault Duster, o Jeep Renegade, o Honda HR-V, o Nissan Kicks, o Caoa Chery Tiggo 5X, o Citroën Aircross e o Peugeot 2008.
Do mais barato ao mais caro
O SUV compacto mais barato do Brasil é o Renegade. A versão Sport do modelo, que é tabelada em R$ 118.290, traz o mesmo motor 1.3 turbo (176 cv) das demais, com câmbio automático de seis velocidades. Já na segunda posição temos um empate de cinco modelos.
Fastback Turbo Flex, Nivus Sense, T-Cross Sense, Tracker AT e Tiggo 5X Sport têm exatamente a mesma tabela: R$ 119.990. Isso ocorre pois essas versões de entrada, assim como o Renegade Sport, são dedicadas ao público PCD (o teto para isenção de IPI e parcial de ICMS é de R$ 120 mil).
Em seguida, começam a aparecer os SUVs sem versões focadas no consumidor com direito a essas isenções. Nesse caso, destaca-se o Citroën Aircross, cuja opção Feel de cinco lugares sai R$ 121.600. Depois, aparece o Renault Duster, único com câmbio manual desta lista.
Com motor 1.6 aspirado, é tabelado em R$ 139.800 na versão Intense. O próximo é o 2008 Active, com o mesmo 1.0 turbo do Fastback e do Aircross (130 cv). O preço é de R$ 143.990. Também 1.0 turbo, mas com 120 cv, o Creta Comfort custa R$ 151.290.
O HR-V foi salvo de ser o mais caro tanto na entrada quanto no topo por pouco. Sua versão básica, EX, é tabelada em R$ 163.200, menos que os R$ 164.990 do Kicks Sense, que passa a ser o SUV compacto com o preço inicial mais alto à venda no País.
Vale ressaltar que, entre as topo de linha, o posto de mais caro é do HR-V Touring. Por R$ 209.990, supera Kicks e Creta, ambos na casa dos R$ 199 mil.
Sem as versões PCD
As versões voltadas ao público PCD não competem diretamente com as de entrada de modelos que não têm essa opção. Essas, geralmente, são mais bem equipadas. Porém, acima, a ideia foi considerar o mínimo que você pode pagar em cada modelo.
E é fato que, mesmo que o cliente não tenha direito às isenções, pode pagar menos de R$ 120 mil em Renegade, Fastback, T-Cross, Nivus, Tracker e Tiggo 5X. Algo que não ocorre com os outros seis modelos da lista.
Porém, é válido também considerar os preços de tabela das versões que não são voltadas ao público PCD. Nesse caso, o ranking do mais barato para o mais caro fica um pouco diferente.
O Kicks continua sendo o com preço inicial mais alto. No entanto, é o Aircross que passa a ocupar o posto de mais barato. Veja:
1 - Aircross Feel - R$ 121.600
2 - Tiggo 5X Pro* - R$ 134.990
3 - Renault Duster Intense - R$ 139.800
4 - Renegade Altitude* - R$ 142.990
5 - 2008 Active - R$ 143.990
6 - Nivus Comfortline* - R$ 146.290
7 - Creta Comfort - R$ 151.290
8 - Tracker LT* - R$ 154.090
9 - T-Cross Comfortline* - R$ 154.900
10 - Fastback Audace* - R$ 159.990
11 - HR-V EX - R$ 163.200
12 - Kicks Sense - R$ 164.990
*Versões mais em conta sem considerar as voltadas ao público PCD
