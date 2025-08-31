Dakota: por que Fiat Titano vai se transformar em picape focada no luxo

Já faz alguns anos que circulam rumores sobre uma picape média da RAM. Isso em esfera global, não necessariamente voltada ao mercado brasileiro. É fato que, nos EUA, pátria mãe desta marca e mercado que se destaca pelo alto consumo de produtos do segmento, as grandes fazem mais sucesso.
Mas também é fato que as fabricantes de F-150, Silverado e Tundra, as principais rivais da RAM 1500, têm picapes médias para chamar de suas. Nos EUA, elas são respectivamente Ford Ranger, Chevrolet Colorado e Toyota Tacoma.
A surpresa dessa história foi a resposta da marca do Grupo Stellantis (que controla RAM, Jeep e Fiat, entre outras) ter surgido não nos Estados Unidos, mas na América do Sul. Trata-se da Dakota, a releitura do nome de uma picape da Dodge que já foi produzida no Brasil.
O modelo foi apresentado no início do mês, em São Paulo, ainda como um protótipo batizado de Dakota Nightfall, repleto de acessórios para incrementar a aparência off-road. O lançamento está confirmado para 2026 no Brasil e ainda para este ano na Argentina, onde será produzida - na fábrica de Córdoba.
Também já está confirmado que a base é a mesma da Titano. Que, em poucos meses, passou de picape que já nasceu defasada para maior surpresa positiva de 2025 e, agora, está prestes a se tornar um modelo com apelo de luxo.
Isso porque a Stellantis vem posicionando a RAM como sua marca de luxo. Não à toa. O produto mais barato, Rampage Big Horn, custa R$ 227 mil. Enquanto isso, a topo de linha, 3500 Long Horn, é tabelada em R$ 680 mil. Mas, afinal, o que já sabemos sobre a nova Dakota? Algumas coisas! Confira a seguir.
Tecnologia e luxo
Quando a Fiat lançou a Titano, em março de 2024, o comentário geral foi de que a picape, fruto de um projeto nascido na China, parecia coisa de décadas passadas. Mas, um ano e alguns meses depois, o modelo ressurgiu com novo motor, câmbio e mudanças pesadas nos sistemas como tração, suspensão e direção.
Veredito: apesar de a "casca" ser a mesma de antes, era outro veículo, repleto de qualidades. Com ótima estabilidade e sem vibração. Mais que isso, a Titano passava a trazer tecnologias extras, como auxílios ADAS à condução e até uma função 3D para a câmera 360 que nenhum outro modelo do segmento, no Brasil, oferece.
Era difícil acreditar ser possível promover tamanha evolução em um modelo sem mudança de geração. Mas a Stellantis conseguiu. E isso já foi o primeiro passo para a chegada da Dakota. Afinal, se é RAM, no Brasil, tem de ter certa dose de requinte.
E, em bate-papo com um executivo que sabe bastante das coisas lá na Stellantis, durante a apresentação do carro, eu soube que a Dakota terá ainda mais tecnologia. Seria possível trazer mais sistemas ADAS? Após a evolução da Titano, não dá para duvidar.
Mas será difícil se equiparar à Ranger no quesito ADAS. O modelo da Ford tem até mesmo sistema semiautônomo de condução capaz de pará-lo em segurança se o motorista não assumir o volante.
É esperado, na Dakota, um sistema de som premium. Na linha RAM à venda no Brasil atualmente, há parceria com algumas marcas, entre elas a Alpine. A principal, no entanto, é com a Harman Kardon, usada na Rampage, o modelo da marca produzido em território nacional.
Outro diferencial da Dakota será o acabamento interno, bem mais sofisticado que o da Titano. Será a mesma diferença que já vemos nas picapes intermediárias do Grupo Stellantis, Toro e Rampage.
Também são esperadas diferenças no painel de instrumentos e multimídia. A Dakota deverá usar duas telas integradas e suspensas, diferentemente da Titano (que, de todo modo, tem quadro digital).
Mecânica
A Dakota trará o novo motor 2.2 turbodiesel Multijet, que tem 200 cv e estreou na Titano este ano. Vai destoar do segmento? Não vai não. A Hilux tem 204 cv e a S10, 207 cv. A Ranger mais fraca entrega 170 cv.
Mas claro que há opções mais fortes, como os V6 de Ranger (250 cv) e Amarok (258 cv). E como a Dakota terá de trazer o há de melhor no segmento (afinal, a RAM quer manter a aura de luxo), é grande a possibilidade de a marca ter versões extras de propulsor.
O 2.0 turbo Hurricane a gasolina tem 272 cv e poderia ser uma possibilidade, mas meramente para imagem, garantindo slogans como "a mais potente da categoria". Isso porque cliente de picape sobre chassi gosta mesmo é de propulsor a diesel.
Além disso, até a Rampage já perdeu a maior parte das versões Hurricane (por falta de interesse do público). Atualmente, o motor está apenas na topo de linha R/T, que tem apelo mais esportivo.
E quanto à possibilidade de a montadora trazer um propulsor usado por modelos RAM nos Estados Unidos? Não dá para descartar. Afinal, para a Titano 2026, a Stellantis trouxe um câmbio automático de oito marchas que equipa algumas versões da 1500 não disponíveis no Brasil.
Essa transmissão também será usada na Dakota, que trará sistema de tração 4x4 com reduzida, como a maioria dos modelos do segmento.
Visual
Descarte toda a parafernália off-road do protótipo Nightfall, como pneus fora de estrada, ganchos, abertura iluminada no capô, adesivos... Embaixo desta maquiagem que remete à robustez, está o visual da versão final.
Na dianteira, a Dakota ganhou um visual mais RAM, com a grade típica da marca e faróis que lembram mais os da Rampage que os da Titano. Já a traseira é bem parecida com a do modelo da Fiat.
O desenho definitivo do modelo será revelado no fim deste ano, quando a picape for lançada na Argentina. A Dakota a ser vendida no País terá visual igual ao da versão do país vizinho.
Dakota original
Antes de a RAM ser a marca de picapes da Stellantis, os modelos desse segmento eram vendidos com a bandeira Dodge. Ou seja: Dodge RAM. E houve também a Dodge Dakota, objeto de desejo de apreciadores de camionetes no Brasil.
A Dakota também foi produzida no País de 1998 a 2001. A planta ficava em Campo Largo, no Paraná. A versão brasileira era da segunda geração do modelo, que teve outras duas nos EUA (onde sairia de linha em 2011).
O modelo da Dodge também foi considerado, globalmente, uma picape média. Mas, com versões de cabine simples ou dupla, trazia dimensões um pouco superiores do que os modelos do segmento disponíveis atualmente no Brasil - portanto, era muito maior que as médias da época.
A Ranger atualmente tem 5,37 cm de comprimento mas, na época em que a primeira Dakota foi vendida no Brasil, tinha 5,13 metros. No caso do produto da Dodge, eram 5,46 metros. Assim, por aqui era considerada uma picape grande.
O modelo teve diversas versões de motor ao longo de sua carreira. Entre eles, propulsores a diesel e a gasolina de quatro cilindros. Trazia também opções V6 e até V8.
