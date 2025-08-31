Dakota: por que Fiat Titano vai se transformar em picape focada no luxo

O modelo foi apresentado no início do mês, em São Paulo, ainda como um protótipo batizado de Dakota Nightfall, repleto de acessórios para incrementar a aparência off-road. O lançamento está confirmado para 2026 no Brasil e ainda para este ano na Argentina, onde será produzida - na fábrica de Córdoba.

Também já está confirmado que a base é a mesma da Titano. Que, em poucos meses, passou de picape que já nasceu defasada para maior surpresa positiva de 2025 e, agora, está prestes a se tornar um modelo com apelo de luxo.

Isso porque a Stellantis vem posicionando a RAM como sua marca de luxo. Não à toa. O produto mais barato, Rampage Big Horn, custa R$ 227 mil. Enquanto isso, a topo de linha, 3500 Long Horn, é tabelada em R$ 680 mil. Mas, afinal, o que já sabemos sobre a nova Dakota? Algumas coisas! Confira a seguir.

Tecnologia e luxo

Quando a Fiat lançou a Titano, em março de 2024, o comentário geral foi de que a picape, fruto de um projeto nascido na China, parecia coisa de décadas passadas. Mas, um ano e alguns meses depois, o modelo ressurgiu com novo motor, câmbio e mudanças pesadas nos sistemas como tração, suspensão e direção.

Veredito: apesar de a "casca" ser a mesma de antes, era outro veículo, repleto de qualidades. Com ótima estabilidade e sem vibração. Mais que isso, a Titano passava a trazer tecnologias extras, como auxílios ADAS à condução e até uma função 3D para a câmera 360 que nenhum outro modelo do segmento, no Brasil, oferece.