Mais de R$ 400 mil? Quanto vai custar o VW Golf GTI no mercado brasileiro

Em 6 de setembro, começa o processo de pré-venda do Golf GTI no Brasil. O modelo é o chamado de 8,5 pela Volkswagen. Isso porque trata-se da oitava geração com facelift de meio de vida. Mas, afinal, quanto custará o hatch esportivo em nosso mercado?
Primeiro é preciso olhar para o preço de modelos que, se não são necessariamente concorrentes diretos, são ao menos voltados ao mesmo perfil de público. O GR Corolla, de 304 cv e capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos, tem tabela entre R$ 416.990 e R$ 461.990.
O Civic Type R, cujo preço é de R$ 429.990, tem 297 cv e leva 5,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Ambos trazem câmbio manual e tração dianteira. Se olharmos para a linha global da Volkswagen, o Golf R seria um rival mais próximo desses modelos, mesmo com transmissão automática.
Na verdade, é mais potente (333 cv) e vai de 0 a 100 km/h mais rapidamente (4,6 s) que os produtos japoneses. Além disso, tem tração integral. Já a do GTI é dianteira, mas o carro tem 245 cv e leva 6,1 segundos para ir de 0 a 100 km/h, partindo da imobilidade.
Nas especulações pré-lançamento, existia a expectativa de que o Golf GTI ficasse, diferentemente dos japoneses, abaixo dos R$ 400 mil. Mas, após conversar com fontes da Volkswagen, durante o evento em que o modelo foi apresentado, a conclusão é de que dificilmente isso ocorrerá.
Não é improvável que o preço do Golf GTI fique abaixo dos japoneses. Mas não é provável que o carro custe menos de R$ 400 mil. E há algumas razões para isso.
Quanto custa na Alemanha
A versão do Golf GTI vendida na Alemanha que é mais próxima da que vem ao Brasil tem preço 47.800 euros - o carro é produzido naquele país, mais precisamente em Wolfsburg. Na conversão direta, são pouco mais de R$ 303 mil. Com os 35% de imposto para automóveis importados, R$ 409 mil, aproximadamente.
A definição de preço, porém, não é tão simples assim. Tanto que a Audi conseguiu trazer um A5 de 272 cv por R$ 380 mil. Esse propulsor não está no catálogo da Alemanha mas, por lá, versões com menos potência ficariam acima disso usando o método conversão direta + imposto de importação.
Por isso, tudo depende da negociação feita pela subsidiária, do volume, do posicionamento (e, aqui, o preço dos rivais também é levado em conta) e de tributação, entre outros fatores.
Durante bate-papo no lançamento, eu disse a um dos executivos que acreditava que o carro ficaria em torno de R$ 350 mil, ou talvez chegasse a R$ 360 mil. Ele deixou claro que ficará acima disso e, como dica, sugeriu que eu olhasse o valor na Alemanha e acrescentasse o imposto de importação.
E ainda há o novo IPI verde, que entrará em vigor em novembro. A tributação, que de maneira resumida vai privilegiar modelos com menor consumo e emissões, entra em vigor em novembro e ainda não tem regras tão claras.
A Volkswagen tenta definir a tabela já levando em consideração o novo IPI, para que não precise ser feita mudança em novembro. E o Golf GTI, que é esportivo, não deverá ser privilegiado por esse imposto. Na verdade, a expectativa é de que ocorra o contrário.
Exclusividade
A Volkswagen poderia fazer um esforço para ter uma política agressiva de preços com o Golf GTI, algo que efetua com todos os modelos de maior volume. Mas a verdade é que este não é o objetivo da marca no caso deste emblemático hatch médio.
A negociação para trazer o Golf GTI foi longa, e os lotes anuais serão pequenos, algo que vai garantir a exclusividade do produto. Aliás, este terá uma estratégia muito diferente dos demais Volkswagen. Para comprá-lo, a montadora vai priorizar clientes que já tenham uma história com a marca.
Esse tipo de estratégia valoriza ainda mais carros que são desejados por um perfil específico do consumidor, grupo do qual o Golf GTI faz parte. Além disso, leva a ótimas cotações em um segundo momento, quando o esportivo estiver no mercado de usados.
Aliás, vale ressaltar que, por sua história no Brasil e no mundo, o Golf GTI é um modelo extremamente valorizado, independentemente da geração. Dependendo da versão, um exemplar usado mais exclusivo pode ultrapassar facilmente os R$ 300 mil.
A marca revelará apenas no dia 6 toda a estratégia sobre como o Golf GTI será vendido aos brasileiros. Na ocasião, deverá ser divulgada a data de início de entrega do modelo.
