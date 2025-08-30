Mais de R$ 400 mil? Quanto vai custar o VW Golf GTI no mercado brasileiro

A versão do Golf GTI vendida na Alemanha que é mais próxima da que vem ao Brasil tem preço 47.800 euros - o carro é produzido naquele país, mais precisamente em Wolfsburg. Na conversão direta, são pouco mais de R$ 303 mil. Com os 35% de imposto para automóveis importados, R$ 409 mil, aproximadamente.

A definição de preço, porém, não é tão simples assim. Tanto que a Audi conseguiu trazer um A5 de 272 cv por R$ 380 mil. Esse propulsor não está no catálogo da Alemanha mas, por lá, versões com menos potência ficariam acima disso usando o método conversão direta + imposto de importação.

Por isso, tudo depende da negociação feita pela subsidiária, do volume, do posicionamento (e, aqui, o preço dos rivais também é levado em conta) e de tributação, entre outros fatores.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Durante bate-papo no lançamento, eu disse a um dos executivos que acreditava que o carro ficaria em torno de R$ 350 mil, ou talvez chegasse a R$ 360 mil. Ele deixou claro que ficará acima disso e, como dica, sugeriu que eu olhasse o valor na Alemanha e acrescentasse o imposto de importação.

E ainda há o novo IPI verde, que entrará em vigor em novembro. A tributação, que de maneira resumida vai privilegiar modelos com menor consumo e emissões, entra em vigor em novembro e ainda não tem regras tão claras.