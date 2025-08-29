Tera 'top' domina vendas mesmo custando R$ 40 mil a mais que versão barata

O mix de vendas apurado no primeiro dia de vendas, a partir dos pedidos feitos aos concessionários, apontou 54% para a versão High e 21% para a Comfort. As mais básicas tiveram desempenho bem mais discreto. A MPI, de entrada, ficou com 16%. A TSI, com 9% apenas.

De acordo com a Volkswagen, o mix após a abertura de vendas continua semelhante. A versão High ainda puxa o modelo, com a Comfort em segundo lugar. A montadora aponta, no entanto, que a versão MPI ainda pode ganhar mais espaço na preferência do consumidor. Isso porque a produção começou apenas em agosto, apesar de os pedidos já estarem abertos desde 6 de junho.

Atualmente, o Tera MPI tem preço de R$ 105.890, R$ 1.900 a mais que no lançamento (os R$ 99.990 eram promocionais). O mesmo aumento foi aplicado às demais. A TSI custa R$ 118.890 e é a primeira a trazer motor 1.0 turbo (116 cv), também usado nas duas mais caras.

Seu câmbio, assim como da MPI, é manual. A Comfort, que traz transmissão automática, é tabelada em R$ 128.990 e a High, em R$ 141.890.

Tera em três meses

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Tera somou 5.994 emplacamentos na soma de junho e julho. No mês passado, já superou o Kardian para ser o segundo mais vendido de seu segmento, o de SUVs de entrada, ou subcompactos. Ficou atrás do Pulse.