Tera 'top' domina vendas mesmo custando R$ 40 mil a mais que versão barata

A Volkswagen concluiu na noite desta quinta-feira (28) o capítulo inicial do lançamento do Tera, sua mais importante novidade desta década. Após apresentar o modelo no dia 2 de março, no abertura do carnaval do Rio de Janeiro, a montadora entregou um exemplar do carro à Escola de Samba campeã de 2025, Beija Flor de Nilópolis (leia mais abaixo).
Neste fim de agosto, o modelo também está prestes a completar três meses de mercado, com uma carreira que teve início no dia 6 de junho, quando a Volkswagen deu início às vendas. E alguns números revelados com exclusividade à coluna pelo novo vice-presidente de marketing e vendas da montadora, Fernando Silva, são surpreendentes.
No lançamento, chamou a atenção o preço da versão MPI, com motor 1.0 aspirado (84 cv), câmbio manual e por menos de R$ 100 mil. Mais precisamente, o valor promocional era de R$ 99.990. O público, no entanto, escolheu o Tera topo de linha, por pouco mais de R$ 140 mil (confira todos os preços abaixo).
O mix de vendas apurado no primeiro dia de vendas, a partir dos pedidos feitos aos concessionários, apontou 54% para a versão High e 21% para a Comfort. As mais básicas tiveram desempenho bem mais discreto. A MPI, de entrada, ficou com 16%. A TSI, com 9% apenas.
De acordo com a Volkswagen, o mix após a abertura de vendas continua semelhante. A versão High ainda puxa o modelo, com a Comfort em segundo lugar. A montadora aponta, no entanto, que a versão MPI ainda pode ganhar mais espaço na preferência do consumidor. Isso porque a produção começou apenas em agosto, apesar de os pedidos já estarem abertos desde 6 de junho.
Atualmente, o Tera MPI tem preço de R$ 105.890, R$ 1.900 a mais que no lançamento (os R$ 99.990 eram promocionais). O mesmo aumento foi aplicado às demais. A TSI custa R$ 118.890 e é a primeira a trazer motor 1.0 turbo (116 cv), também usado nas duas mais caras.
Seu câmbio, assim como da MPI, é manual. A Comfort, que traz transmissão automática, é tabelada em R$ 128.990 e a High, em R$ 141.890.
Tera em três meses
De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Tera somou 5.994 emplacamentos na soma de junho e julho. No mês passado, já superou o Kardian para ser o segundo mais vendido de seu segmento, o de SUVs de entrada, ou subcompactos. Ficou atrás do Pulse.
Em agosto, vem se aproximando do modelo da Fiat. Até o dia 27, registrou 3.512 emplacamentos, ante os 3.857 do Pulse. E o Tera tem potencial para mais pois, de acordo com a Volkswagen, no primeiro dia foram vendidos 12 mil exemplares, com entregas ainda não concluídas (a expectativa é entre 30 e 120 dias a partir de 6 de julho, dependendo da configuração).
Fernando Silva aponta outros dados curiosos sobre o Tera, apurados a partir do mix de veículos usados que entram na troca. 54% dos clientes vêm de outras marcas e 60% são provenientes do segmento de hatches.
Investimento no carnaval
Quando apresentou o Tera na Marquês de Sapucaí, passarela do desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Volkswagen prometeu entregar um exemplar do modelo à campeã. Na noite passada, cumpriu a promessa.
O exemplar da versão High, na cor azul Ártico, foi recebido por integrantes e pela bateria da Beija Flor. A ação comercial no carnaval foi um gol de placa do marketing da Volkswagen, pois aproveitou a mais popular festa do Brasil para apresentar seu modelo de alto volume.
Para a diretora de Marketing e Vendas da Volkswagen, Livia Kinoshita, o investimento no carnaval também tem grande impacto social, pois ajuda a fomentar o sustento de milhares de pessoas que têm na festa sua principal fonte de renda.
