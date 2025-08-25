Novo Audi A5 foca no desempenho para tomar clientes da BMW; veja o que muda

Como convencer clientes do mais consagrado sedã de luxo da história a abrir mão desse produto? Para a Audi, a resposta é desempenho. A marca acredita que, ao oferecer um carro bem mais rápido, pode sim ganhar esse consumidor. Afinal, quem ainda não abandonou esse segmento para aderir aos SUVs valoriza esportividade, que tem a agilidade como um dos principais pontos.
O empenho em ter um carro mais rápido que o BMW 320i, por preço semelhante, foi tão grande que a Audi chegou a sacrificar alguns equipamentos importantes. Assim, o novo A5 tem quase 90 cv a mais que o modelo da BMW, por preço semelhante ao da versão topo de linha deste produto, MSport.
Em versão única, o A5, que acaba de chegar às concessionárias mantendo o preço de pré-venda, R$ 379.990. O 2.0 turbo tem 272 cv de potência. O 320i MSport, de 184 cv, é o alvo, e sai por R$ 387.950. Mas vale ressaltar que o BMW traz opções com o mesmo propulsor, e mais em conta (a partir de R$ 346.950).
Em potência e desempenho, aliás, o novo A5 está mais próximo do 330e, que é híbrido plug-in de 292 cv e tem preço sugerido de R$ 455.950. Assim, a Audi quer oferecer agilidade semelhante à do modelo de topo com preço da versão de propulsor mais básica do Série 3.
A lista de equipamentos, no entanto, deixa a desejar até quando comparada à de versões intermediárias, e mais baratas, do 320i. Os itens de série e todos os demais detalhes do novo A5 você confere aqui, em reportagem feita durante a apresentação do modelo, há pouco mais de um mês.
Agora, chegou a hora de saber se ele cumpre mesmo o desempenho que promete. Antes, a reposta a uma pergunta que você deve estar se fazendo: mas o 320i não é rival do A4? Era, pois este modelo deixou de existir.
A nova geração substituiu, ao mesmo tempo, o A4 e o A5. É um notchback, de dois volumes. Porém, tem uma traseira bem pronunciada, e lembra bastante um três-volumes (sedã). Além disso, traz coluna C muito menos rebaixada que a do A5 anterior,
Motor, câmbio e tração
O motor 2.0 turbo quatro-cilindros do novo A5 é chamado de Evo 5. Trata-se de uma evolução do anterior, o EVO 4. Porém, enquanto o antigo tinha acionamento hidráulico, o do novo é elétrico. De acordo com informações da Audi, há mais agilidade e precisão para melhor rendimento em diversas faixas de rotação.
Além disso, agora há abertura das válvulas no momento da partida, o que reduz a vibração. São 272cv e 40,8 kgfm de torque. O câmbio é o que a Audi chama de S tronic, automatizado de sete marchas e duas embreagens.
O A5 vem ao Brasil com sistema de tração integral por demanda. De acordo com a montadora, a tecnologia é chamada de quattro Ultra, pois evoluiu ante as usadas anteriormente.
Há diferencial traseiro e embreagem com dois desacopladores integrados. O acoplamento da tração ocorre em 0,2 segundos, de acordo com informações da fabricante. Além disso, o sistema reduz as perdas de energia.
Primordialmente, a tração é dianteira. Porém, conforme demanda, o torque pode ser transferido às rodas traseiras em até 50%.
Desempenho
A agilidade do A5 é aquela que se espera de um modelo com esses números. Se a vontade de acelerar do Compass Hurricane (que tem mesma potência e torque) já é absurda, imagine a de um sedã, mais equilibrado que um SUV e com um incrível sistema de tração?
É pisar no forte no pedal do acelerador e o A5 responder com vigor, e sem mostrar "preguiça" antes de atingir os 1.600 rpm necessários para a entrega do torque máximo. O carro já entrega eficiência e disposição desde o início do processo.
De acordo com informações da Audi, o A5 acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos. Já a velocidade máxima é de 210 km/h.
A estabilidade é outro ponto alto do modelo. Com 1,41 m de altura, o A5 tem centro de gravidade baixo. Some a isso o eficiente sistema de tração e temos um modelo que acelera forte com extremo equilíbrio, sem ameaçar perder dianteira.
Para a dinâmica contribui também o ajuste de suspensão, que segura bem a carroceria e passa segurança em curvas sem comprometer o conforto ao rodar. O peso da direção muda bastante do modo normal para o esportivo de condução, algo que não ocorria no A4, cujo comportamento do componente quase não mudava.
Por isso, faltava firmeza à direção em alta velocidade. Agora, não falta mais. A dinâmica do A5 não é tão esportiva quanto a dos modelos da linha Série 3. Mas a combinação entre boa estabilidade e aceleração vigorosa vai divertir bastante os fãs do segmento.
