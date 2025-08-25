Novo Audi A5 foca no desempenho para tomar clientes da BMW; veja o que muda

Em potência e desempenho, aliás, o novo A5 está mais próximo do 330e, que é híbrido plug-in de 292 cv e tem preço sugerido de R$ 455.950. Assim, a Audi quer oferecer agilidade semelhante à do modelo de topo com preço da versão de propulsor mais básica do Série 3.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A lista de equipamentos, no entanto, deixa a desejar até quando comparada à de versões intermediárias, e mais baratas, do 320i. Os itens de série e todos os demais detalhes do novo A5 você confere aqui, em reportagem feita durante a apresentação do modelo, há pouco mais de um mês.

Agora, chegou a hora de saber se ele cumpre mesmo o desempenho que promete. Antes, a reposta a uma pergunta que você deve estar se fazendo: mas o 320i não é rival do A4? Era, pois este modelo deixou de existir.

A nova geração substituiu, ao mesmo tempo, o A4 e o A5. É um notchback, de dois volumes. Porém, tem uma traseira bem pronunciada, e lembra bastante um três-volumes (sedã). Além disso, traz coluna C muito menos rebaixada que a do A5 anterior,

Motor, câmbio e tração

O motor 2.0 turbo quatro-cilindros do novo A5 é chamado de Evo 5. Trata-se de uma evolução do anterior, o EVO 4. Porém, enquanto o antigo tinha acionamento hidráulico, o do novo é elétrico. De acordo com informações da Audi, há mais agilidade e precisão para melhor rendimento em diversas faixas de rotação.