Stellantis lidera mercado no Brasil, mas patina em vendas pelo mundo

Atualmente, a maioria das montadoras faz partes de grupos automotivos, sejam eles multinacionais ou com marcas de apenas um país. Até mesmo aquelas que você acredita atuarem sozinhas. Exemplo é a Honda Motor Company que, além da marca mais conhecida, inclui também a Acura.

Mas, diante de grandes potências como Stellantis, Volkswagen, General Motors, Toyota e até as chinesas BYD, GWM e Geely (sim, elas também são parte de grandes conglomerados nacionais ou globais), falta força à Honda. Nas vendas, globalmente, a japonesa vai muito bem. Mas os conglomerados vão além.

Os grandes grupos automotivos também promovem, entre suas marcas, o compartilhamento de fábricas, plataformas e peças, aumentando escala e reduzindo custos. É por isso que, recentemente, Honda e a Nissan tentaram unir forças em uma parceria - que acabou não indo para a frente.

Stellantis no mundo

A Stellantis foi formada em 2021 a partir da fusão entre FCA e PSA. Do primeiro grupo, vieram Fiat e outras marcas italianas, assim como as americanas da antiga Chrysler. Do segundo, as francesas Peugeot e Citroën, além da alemã Opel e da britânica Vauxhall (as duas últimas, anteriormente, eram integrantes da GM).

Assim, globalmente, o Grupo Stellantis é formado por Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM e Vauxhall. A Ferrari, que no passado pertencia à Fiat, não faz parte deste conglomerado.