Stellantis lidera mercado no Brasil, mas patina em vendas pelo mundo

Antes, eram três grupos: Fiat, Chrysler e PSA. Mas então todo mundo decidiu se reunir para formar um conglomerado automotivo que, globalmente, tem nada menos do que 14 marcas e é, de longe, o maior do Brasil em volume de vendas.
A Stellantis, que em 2025 tem nada menos do que 30,11% de participação no mercado brasileiro - de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) -, é tema deste primeiro capítulo da série sobre conglomerados automotivos. O objetivo é contar a história dessas empresas e mostrar, entre as marcas, "quem é quem".
Grandes grupos sempre existiram em todos os setores, e não é diferente no automotivo. Porém, antes muitos eram formados por marcas de mesma nacionalidade. Posteriormente, empresas de diferentes "bandeiras" passaram a unir forças, seja por meio de fusão, compra ou outras modalidades de parceria.
Atualmente, a maioria das montadoras faz partes de grupos automotivos, sejam eles multinacionais ou com marcas de apenas um país. Até mesmo aquelas que você acredita atuarem sozinhas. Exemplo é a Honda Motor Company que, além da marca mais conhecida, inclui também a Acura.
Mas, diante de grandes potências como Stellantis, Volkswagen, General Motors, Toyota e até as chinesas BYD, GWM e Geely (sim, elas também são parte de grandes conglomerados nacionais ou globais), falta força à Honda. Nas vendas, globalmente, a japonesa vai muito bem. Mas os conglomerados vão além.
Os grandes grupos automotivos também promovem, entre suas marcas, o compartilhamento de fábricas, plataformas e peças, aumentando escala e reduzindo custos. É por isso que, recentemente, Honda e a Nissan tentaram unir forças em uma parceria - que acabou não indo para a frente.
Stellantis no mundo
A Stellantis foi formada em 2021 a partir da fusão entre FCA e PSA. Do primeiro grupo, vieram Fiat e outras marcas italianas, assim como as americanas da antiga Chrysler. Do segundo, as francesas Peugeot e Citroën, além da alemã Opel e da britânica Vauxhall (as duas últimas, anteriormente, eram integrantes da GM).
Assim, globalmente, o Grupo Stellantis é formado por Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM e Vauxhall. A Ferrari, que no passado pertencia à Fiat, não faz parte deste conglomerado.
Porém, mantém uma grande conexão. Isso porque a família Agnelli é a maior acionista da Ferrari e, por meio da Exor, também da Stellantis. Aliás, o conglomerado tem como presidente o maior nome da atual geração dos Agnelli, John Elkann.
Apesar dos mais de 30% de participação no Brasil e das 14 marcas que detém, globalmente a Stellantis não está com esta bola toda não. É apenas quinta colocada, atrás dos grupos Toyota, Volkswagen e Hyundai-Kia e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.
No ano passado, globalmente, a Stellantis vendeu 6,5 milhão de veículos pelo mundo. Para comparação, o conglomerado líder, Toyota, totalizou 10,8 milhões de exemplares. Entre as marcas, nenhuma do grupo está entre as 15 maiores do mundo.
No Brasil
Não existe nenhum outro conglomerado automotivo para o qual o mercado brasileiro tenha tanta importância quanto tem para a Stellantis. No ano passado, as marcas do grupo venderam aqui 734.005 automóveis e comerciais leves, de acordo com dados da Fenabrave.
Assim, o País tem cerca de 11,3% do total das vendas globais da Stellantis. É o maior mercado da Fiat, e o segundo da Jeep. Além dessas duas marcas, aqui o grupo atua também com RAM, Peugeot, Citroën e Abarth (que, na verdade, é uma divisão da Fiat).
A Fiat teve mais de 500 mil unidades vendidas em 2024, e a Jeep somou aproximadamente 120 mil. Já as francesas, que se dão bem no mercado europeu, têm volumes bem mais modestos no País. Ambas ficaram em torno dos 30 mil exemplares, volume semelhante ao da RAM.
Todas as marcas da Stellantis têm carros produzidos no Mercosul. São poucos os importados que a montadora vende aqui - a maioria é da RAM. O grupo tem cinco fábricas na região.
A de Betim (MG) é originalmente da Fiat, mas deve passar a fazer em breve modelos das marcas francesas também. A de Porto Real (RJ), que veio da PSA, hoje é responsável pelos Citroën. Goiana (PE) surgiu na época da FCA, para produzir modelos da Jeep e a Toro, da Fiat.
Desde 2023, na planta pernambucana também é produzida a Rampage. Na Argentina, os modelos da Peugeot são feitos em El Palomar, enquanto em Córdoba está a produção de veículos da Fiat, como o Cronos e, mais recentemente, a Titano. A unidade também fará, a partir do ano que vem, da RAM.
A Stellantis tem ainda participação na fábrica da Nordex no Uruguai, que durante um ano montou a Titano. Agora, é responsável por modelos comerciais de diversas marcas. Está localizada na capital, Montevidéu.
Quem é quem
A marca de entrada da Stellantis no Brasil é a Citroën. É a que tem os modelos mais simples, com menos tecnologia embarcada e preços mais em conta. Em seguida, Fiat e Peugeot estão no mesmo nível, mas com objetivos diferentes.
A Fiat é a marca de alto volume, que atua em todos os segmentos, dos carros populares (Mobi) às picapes de todos os tipos (agora até mesmo uma feita sobre chassi, a Titano). A Peugeot é mais nichada, focada no cliente que valoriza design (tanto que á patrocinadora de eventos como a mostra de decoração Casa Cor).
Jeep e RAM são as marcas especializadas, com pegada mais premium (no Brasil) e sem atuação em segmentos populares (ao menos por enquanto). A primeira é a focada em SUVs, embora tenha uma picape (a Gladiator, que é derivada do jipe Wrangler).
Os modelos são mais sofisticados, tecnológicos e têm acabamento superior ao das outras três. Mas em breve a marca terá algo mais popular. Trata-se do Avenger, que será lançado em 2026 e usa plataforma dos produtos de Peugeot e Citroën.
A marca topo de linha é a RAM, cujo modelo mais em conta ultrapassa os R$ 200 mil. Apenas com picapes na linha, vende aqui versões bastante sofisticadas de suas grandalhonas. A mais cara é a 3500, que pode chegar a R$ 680 mil.
No próximo capítulo da série, o tema será a Volkswagen, a gigante mundial que é segunda colocada no mercado brasileiro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.