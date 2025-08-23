BYD passa Honda e encosta em Renault e Jeep nas vendas de carros em julho

Na semana passada, a BYD celebrou o emplacamento de 150 mil carros no mercado brasileiro. O número ganha força com o fato de a marca só estar atuando no segmento de automóveis há três anos completos. Foi no início de 2022 que lançou os elétricos de luxo Han e Tan.
O marco chega junto com outra conquista importante. Após passar a integrar, em 2024, a lista das dez maiores marcas de carros do País, a chinesa promete ir além em 2025. Em julho, deixou para trás Honda em volume de vendas, repetindo o que já havia feito em dezembro do ano passado.
Com isso, ficou na oitava posição no ranking de automóveis e comerciais leves. Por pouco, não apareceu no sexto lugar. É que, com 9.693 modelos vendidos, a BYD ficou muito próxima de Jeep e Renault. Foi quase um empate técnico.
Em julho, a Jeep foi sexta colocada, com 9.960 exemplares emplacados. A Renault, sétima, teve 9.862. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
No acumulado de 2025 (janeiro a julho), a BYD já ganhou uma posição em relação ao ano passado. Atualmente, é nona colocada no ranking de emplacamentos por marcas, superando a Nissan, que caiu para o 10º.
E há possibilidade de ir além, atingindo a oitava posição ainda este ano. Isso porque, até julho, a BYD acumulou 57.388 emplacamentos. A desvantagem para a Honda, atual dona dessa colocação, é de menos de mil exemplares. A japonesa soma 58.117 exemplares no período.
Linha eletrificada
Após Han e Tan, modelos que vieram com preços acima de R$ 500 mil, a BYD lançou, ainda em 2022, o Song Plus. O ano seguinte foi dedicado a elétricos, com destaque para o Dolphin. O hatch marcou a virada dos EVs no mercado nacional, mostrando que esse tipo de produto pode sim ter volume. Basta ser posicionado corretamente, e focado em um público específico.
Em 2024, apesar do lançamento do elétrico Dolphin Mini, os híbridos plug-in foram protagonistas, com destaque para o Song Pro e o King, produtos mais em conta que o Song Plus.
Em 2025, a linha Song lidera as vendas da BYD, com 20.647 emplacamentos. O Dolphin Mini é o segundo colocado, com 16.221. Esses são os dois produtos de mais alto volume da montadora chinesa.
Em seguida, aparecem carros de volumes intermediários. O Dolphin, que acabou perdendo espaço com a chegada do Dolphin Mini, tem 7.586 emplacamentos. O King soma 7.213. A linha conta ainda com os modelos Yuan (elétrico e híbrido), a picape Shark e o EV Seal, além de Han e Tan.
Quanto aos próximos passos, o lançamento da marca de luxo do Grupo BYD, a Denza, está confirmado para este ano ainda. De acordo com a revista Autoesporte, deve ocorrer em outubro, com dois modelos: o SUV B5 e o sedã Z9.
Em 1º de julho, foi inaugurada a fábrica da BYD em Camaçari (BA). Por enquanto, lá é feita a montagem de produtos como Dolphin Mini e Song Pro.
Percalços e polêmicas
Mas nem tudo é celebração para a BYD. A marca enfrenta alguns percalços, dos quais o principal está relacionado a um problema em comum com outras chinesas novatas: a desconfiança do público. É fato que esta montadora, e também a GWM, estão ganhando o cliente muito mais rapidamente do que se esperava.
Além disso, ajudaram a mudar a percepção do consumidor em relação ao carro de origem chinesa. Mas ainda há quem mostre insegurança em relação a pós-venda e desvalorização. Como as marcas são novas, esses fatores devem começar a ficar mais claros a partir de agora, pois a BYD entra em seu quarto ano de atuação e a GWM, no terceiro.
Há ainda uma troca de farpas com as marcas mais antigas, com foco na questão do imposto para carros eletrificados. No mais recente capítulo dessa disputa, a BYD, em comunicado oficial, chamou as fabricantes tradicionais de dinossauros - por não terem eletrificação tão avançada quanto a da chinesa.
Entre os produtos, a Shark, disponível desde o fim do ano passado, não fez sucesso. Foi lançada com foco no agronegócio, quando deveria ter sido direcionada ao consumidor que vive nas cidades e tem espírito aventureiro - já que suas características não são as valorizadas pelo produtor rural.
O preço também foi considerado muito alto. Foram feitas algumas correções de curso mas, ainda assim, a picape não decolou. No acumulado de 2025, a Shark tem apenas 669 unidades emplacadas.
