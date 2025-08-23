BYD passa Honda e encosta em Renault e Jeep nas vendas de carros em julho

Na semana passada, a BYD celebrou o emplacamento de 150 mil carros no mercado brasileiro. O número ganha força com o fato de a marca só estar atuando no segmento de automóveis há três anos completos. Foi no início de 2022 que lançou os elétricos de luxo Han e Tan.

O marco chega junto com outra conquista importante. Após passar a integrar, em 2024, a lista das dez maiores marcas de carros do País, a chinesa promete ir além em 2025. Em julho, deixou para trás Honda em volume de vendas, repetindo o que já havia feito em dezembro do ano passado.

Com isso, ficou na oitava posição no ranking de automóveis e comerciais leves. Por pouco, não apareceu no sexto lugar. É que, com 9.693 modelos vendidos, a BYD ficou muito próxima de Jeep e Renault. Foi quase um empate técnico.