Aceleramos primeiros esportivos elétricos da Mini no Brasil; veja impressão

A BMW sempre manteve o carro a combustão em seus planos para o futuro, mesmo na época em que a maioria das concorrentes prometia ter apenas modelos elétricos em suas linhas a partir da década de 2030. Porém, para sua controlada Mini, o plano é a transferência para uma gama 100% EV a médio prazo.
Nesse contexto, chegam ao Brasil os primeiros esportivos elétricos da Mini, o hatch e o crossover Aceman com a assinatura John Cooper Works (JCW). Os preços são de R$ 330.990 e R$ 345.990, respectivamente.
Os dois elétricos se reúnem aos quatro modelos a combustão já disponíveis na gama preparada John Cooper Works (entre eles, o conversível e o Countryman, crossover de dimensões superiores às do do Aceman). No caso do hatch, que tem os dois tipos de propulsor, a diferença de preço é de R$ 5 mil (sendo o EV o mais caro).
Conjunto e desempenho
Mini JCW E (hatch) e Mini JCW Aceman E têm o mesmo conjunto, com bateria de 49,2 kWh. Em carregadores rápidos (DC), a carga máxima permitida é de 95 kW e, nessa condição, o componente leva 31 minutos para ir de 10% a 80%.
Em sistema lento (AC), o carregador pode ter até 11 kW (com tempo de recarga de 5 horas e 45 minutos). A potência do motor, posicionado na dianteira, é de 258 cv, com torque de 34,7 kgfm. Menor e mais leve, o Mini JCW E é mais rápido para acelerar de 0 a 100 km/h, missão que cumpre em 5,8 segundos.
Como o torque é instantâneo, é fincar o pé no pedal do acelerador para o carrinho disparar. Legal mesmo é fazer isso com o "GoKart" (equivalente ao esportivo) acionado. Os modos do Mini, aliás, vão além da condução. Eles interferem não apenas em componentes relacionados a desempenho e dinâmica, mas até mesmo em parâmetros como abertura ou fechamento do teto solar.
Ao acionar o "GoKart", escuto um som metálico seguido por "uhul". O convite para acelerar está feito, e a trilha sonora fica difícil de definir. Um pouco de turbina de aeronave, um pouco de naves espaciais de desenho animado futurista dos anos 80 e 90.
Sim, o som é criado para dar mais emoção condução pois, como sabemos, carro elétrico faz pouco ou nenhum barulho. Já a firmeza de direção e suspensão típica dos modelos John Cooper Works é bem presente e real, e fundamental para garantir a diversão nas entradas e saídas de curvas durante o teste - que, aliás, foi em uma pista com muitas características de kartódromo, um ambiente natural para modelos da Mini.
A cada volta, o equilíbrio do carrinho aumentava a confiança para dar coragem de sair e entrar mais rapidamente das curvas. O Aceman é um pouco menos divertido. Maior, mais pesado e com centro de gravidade alto, oferece firmeza um pouco inferior à do hatch.
É também mais lento para acelerar de 0 a 100 km/h. São 6,3 segundos. Nos dois casos, a velocidade máxima é de 195 km/h.
Design e dimensões
Se diverte mais, Mini JCW E atende menos em termos de flexibilidade. Compacto (3,85 metros de comprimento), pode ser até um bom aliado para circular nas grandes cidades, além de se dar bem em vagas de estacionamento pequenas e apertadas. Porém, com duas portas, atende com conforto apenas duas pessoas (embora tenha quatro lugares).
Já o Aceman tem uma aptidão familiar. Suas dimensões também são compactas (4,08 metros de comprimento). Porém, o produto traz quatro portas, além de um espaço traseiro razoável para levar duas pessoas, pelo menos (o entre-eixos é de 2,60 metros).
Os JCW se diferenciam das versões convencionais por detalhes como faixas no capô, spoiler traseiro e rodas (estas são bastante fechadas, para aprimorar a aerodinâmica). Tem também coisas como inscrição "John Cooper Works" na lateral e atrás.
Os detalhes vermelhos estão tanto na parte de fora quanto na cabine. Esta e a preta são as cores características dos modelos John Cooper Works, que também se diferenciam por revestimentos em bancos, painéis e portas.
Equipamentos
Os modelos JCW trazem tela central redonda de OLED, na qual é comandada a maioria das funções do carro. Há navegador GPS nativo com realidade aumentada, além de câmeras 360 com função 3D.
Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos. Porém, só o do motorista traz memória, e posições para a lombar em quatro canais. O sistema de som é da Harman Kardon. O teto panorâmico tem adesivos exclusivos para os modelos JCW.
Entre as tecnologias de assistência à condução há controle eletrônico de estabilidade (ACC), assistente de saída de faixa e alertas como os de ponto cego e colisão traseira. Os Mini JCW elétricos trazem ainda tecnologia que ajuda a estacionar o carro (Parking Assist).
