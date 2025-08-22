Aceleramos primeiros esportivos elétricos da Mini no Brasil; veja impressão

Os dois elétricos se reúnem aos quatro modelos a combustão já disponíveis na gama preparada John Cooper Works (entre eles, o conversível e o Countryman, crossover de dimensões superiores às do do Aceman). No caso do hatch, que tem os dois tipos de propulsor, a diferença de preço é de R$ 5 mil (sendo o EV o mais caro).

Conjunto e desempenho

Mini JCW E (hatch) e Mini JCW Aceman E têm o mesmo conjunto, com bateria de 49,2 kWh. Em carregadores rápidos (DC), a carga máxima permitida é de 95 kW e, nessa condição, o componente leva 31 minutos para ir de 10% a 80%.

MIni JCW E Imagem: Rafaela Borges/UOL

Em sistema lento (AC), o carregador pode ter até 11 kW (com tempo de recarga de 5 horas e 45 minutos). A potência do motor, posicionado na dianteira, é de 258 cv, com torque de 34,7 kgfm. Menor e mais leve, o Mini JCW E é mais rápido para acelerar de 0 a 100 km/h, missão que cumpre em 5,8 segundos.

Como o torque é instantâneo, é fincar o pé no pedal do acelerador para o carrinho disparar. Legal mesmo é fazer isso com o "GoKart" (equivalente ao esportivo) acionado. Os modos do Mini, aliás, vão além da condução. Eles interferem não apenas em componentes relacionados a desempenho e dinâmica, mas até mesmo em parâmetros como abertura ou fechamento do teto solar.