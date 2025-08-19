SUVs mais vendidos do Brasil têm novo líder em agosto; veja o ranking

Batalha acirrada pelo primeiro lugar, com Fiat Fastback entre os dez mais vendidos, Hyundai HB20 se recuperando, Chevrolet Onix despencando e um novo líder no segmento de SUVs. A batalha no ranking de emplacamentos foi acirrada na primeira metade de agosto.
A principal novidade é o Corolla Cross no primeiro lugar do segmento de SUVs. Na primeira metade de agosto, o modelo somou 3.587 emplacamentos. Mas a briga não está definida e o segundo colocado, Volkswagen T-Cross, segue o Toyota de perto. Tem 3.587 unidades vendidas e grande chance de virar o jogo até o encerramento do mês.
Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenbrave), e mostram também muita disputa pelo posto de carro mais vendido do Brasil. O Volkswagen Polo aparece na frente na primeira quinzena, com 5.451 emplacamentos. Mas a vantagem para a vice líder Fiat Strada está longe de ser confortável. A picape somou 5.114 exemplares vendidos.
Na terceira posição está o HB20, em processo de recuperação após ter ficado de fora da lista dos dez carros mais vendidos em julho. Na primeira quinzena de agosto, o Hyundai acumulou 4.628 emplacamentos e apareceu logo à frente do Fiat Argo (4.340).
Já o Fastback estreia, nesta temporada de 2025, no grupo dos dez mais vendidos, ocupando exatamente a 10ª posição (confira o ranking abaixo).
O modelo também é o quarto colocado entre os SUVs mais vendidos na primeira quinzena, uma posição atrás do Hyundai Creta e uma à frente do irmão Fiat Pulse (que soma 2.190 emplacamentos).
Em baixa
Se Corolla Cross, HB20 e Fastback têm razões para celebrar, o Onix ficou fora desta festa. No mês que marca a mudança da linha 2025 para 2026, com mais equipamentos, o Chevrolet não fez bonito no ranking de vendas.
O modelo foi apenas 15º colocado na primeira metade de agosto, com 1.926 unidades emplacadas. O Onix, porém, tem tempo para se recuperar, com toda a segunda metade útil do mês pela frente. A chegada às lojas da linha 2026 deve contribuir para isso.
O Jeep Compass, por sua vez, continua no segundo lugar no segmento de SUVs médios, atrás do Corolla Cross e uma posição à frente do Caoa Chery Tiggo 7. Porém, com 1.657 emplacamentos, ficou fora da lista dos dez SUVs mais emplacados na primeira metade de agosto.
O Renegade, irmão menor do Compass, também não apareceu nesse grupo. Na segunda metade do mês, a Jeep terá de trabalhar bastante para recuperar o espaço de seus dois principais modelos.
Os dez carros mais vendidos na 1ª quinzena de agosto
1º Volkswagen Polo - 5.451 unidades
2º Fiat Strada - 5.114
3º Hyundai HB20 - 4.628
4º Fiat Argo - 4.340
5º Toyota Corolla Cross - 3.587
6º Volkswagen T-Cross - 3.230
7º Hyundai Creta - 3.012
8º Fiat Mobi - 2.716
9º Volkswagen Saveiro - 2.400
10º Fiat Fastback - 2.330
Fonte: Fenabrave
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.