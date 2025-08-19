SUVs mais vendidos do Brasil têm novo líder em agosto; veja o ranking

Batalha acirrada pelo primeiro lugar, com Fiat Fastback entre os dez mais vendidos, Hyundai HB20 se recuperando, Chevrolet Onix despencando e um novo líder no segmento de SUVs. A batalha no ranking de emplacamentos foi acirrada na primeira metade de agosto.

A principal novidade é o Corolla Cross no primeiro lugar do segmento de SUVs. Na primeira metade de agosto, o modelo somou 3.587 emplacamentos. Mas a briga não está definida e o segundo colocado, Volkswagen T-Cross, segue o Toyota de perto. Tem 3.587 unidades vendidas e grande chance de virar o jogo até o encerramento do mês.

Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenbrave), e mostram também muita disputa pelo posto de carro mais vendido do Brasil. O Volkswagen Polo aparece na frente na primeira quinzena, com 5.451 emplacamentos. Mas a vantagem para a vice líder Fiat Strada está longe de ser confortável. A picape somou 5.114 exemplares vendidos.