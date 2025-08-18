Assine UOL
Primeira Classe

Primeira Classe

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Commander 2026 muda de visual e fica mais barato em todas as versões

Primeira Classe
Colunista do UOL
Siga o UOL Carros no

Lançado em 2021, o Commander passa por aquela que a Jeep considera sua primeira grande mudança - embora o carro já tenha recebido duas atualizações mecânicas desde 2024. O visual foi renovado e há alguns novos equipamentos. Além disso, o modelo perdeu versões. E, na linha 2026, todas as opções do produto ficaram mais baratas.

Há sete lugares desde a versão Longitude, que na linha 2025 trazia cinco. Ainda assim, esta ficou R$ 11 mil mais barata, partindo de R$ 220.990. A partir da Limited, há sistema de som premium da Harman Kardon. Esta é tabelada em R$ 246.996 e teve a mesma redução da de entrada.

Na Overland 4x2, são R$ 273.990, R$ 7 mil a menos que na linha 2025. Esta passa a vir com um item inédito na linha, a câmera 360. Além disso, é a partir dela que o carro recebe teto solar panorâmico. As três primeiras versões trazem motor 1.3 flex de 176 cv e câmbio automático de seis marchas.

A partir da Overland a diesel (propulsor 2.2 de 200 cv), a tração é 4x4 e a transmissão, automática de nove velocidades. Todas as equipadas com esses dois recursos passaram a trazer o sistema que a Jeep chama de "rotary shifter". Trata-se de alavanca rotativa do câmbio, já vista anteriormente na RAM Rampage, com a qual o Commander compartilha plataforma.

Aliás, essa arquitetura, Small Wide, é usada também em Compass, Renegade e Toro. Vale lembrar que RAM, Jeep e Fiat fazem parte do Grupo Stellantis (que tem também marcas como Peugeot e Citroën). Todos os carros dessa plataforma modular são feitos em Goiana (PE).

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

De volta aos preços do Commander, o Overland a diesel custa R$ 308.990, R$ 6 mil a menos que na linha 2025. A maior redução foi aplicada no Blackhawk 2.0 turbo a gasolina (272 cv), que tem tabela de R$ 324.990. Ficou R$ 16 mil mais em conta.

A Overland com o motor a gasolina deixou de ser oferecida. De acordo com informações da Jeep, os clientes que buscavam essa opção de acabamento acabavam levando o modelo a diesel. Por isso, optou-se por manter apenas a Blackhawk com o propulsor mais forte.

Continua após a publicidade

Design

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

A principal mudança está no para-choque, que ficou encorpado e traz linhas mais retas, além de novos faróis auxiliares com moldura preta e grandes entradas de ar. De acordo com informações da Jeep, a peça foi inspirada no brutalismo, um movimento arquitetônico marcado pelo uso de concreto e traços retos, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e teve mais destaque na Rússia (na época da União Soviética).

Os faróis principais trazem sistema antiofuscamento, com facho alto automático. A grade também mudou, e agora traz duas partes inclinadas que, reunidas, apontam para a frente. Vistas de lado, lembram nariz de tubarão.

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL
Continua após a publicidade

Na lateral, a mudança está nas rodas de todas as versões. As duas mais baratas trazem modelos de 18 polegadas. A partir da Overland 4x2, elas são de 19".

Na parte de trás, o Commander passa a trazer aquela que é a nova tendência de design, especialmente no segmento de SUVs: lanternas interligadas. A Jeep também atualizou alguns materiais da cabine, além de oferecer os novos equipamentos (câmera 360 e "rotary shifter", dependendo da versão).

Equipamentos

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

Continua após a publicidade

Além do conteúdo já citado acima, todos os Commander saem de fábrica com sistema semiautônomo de condução, também conhecido como ADAS nível 2. Reunindo tecnologias como ACC e centralização em faixas, a tecnologia permite ao carro acelerar, frear e fazer curvas sozinho em algumas situações. Basta o motorista manter as mãos no volante.

O ADAS nível 2 passou a equipar o Commander a partir da linha 2025, e também é oferecido no Compass e na Rampage. Há ainda seis air bags, abertura elétrica do porta-malas, diversas entradas USB, painel de instrumentos digital com tela de 10,25" e central multimídia com monitor de 10,1".

Causa estranheza o fato de, apesar de vir com todos esses equipamentos, o Commander Longitude não oferecer algo tão simples quanto o carregador de smarphone sem fio. Este só é oferecido a partir da versão Limited, em que os air bags passam a ser sete.

Imagem
Imagem: Rafaela Borges/UOL

A Overland se destaca por ter memórias para o banco do motorista, e trazer acionamento elétrico também para o do passageiro dianteiro. Na Blackhawk, há uma página dedicada a dados de desempenho no painel de instrumentos e detalhes estéticos, como rodas pretas e saídas de escape duplas.

Continua após a publicidade

Não houve nenhuma mudança mecânica no Commander 2026. O motor 2.0 turbo a gasolina veio no primeiro semestre do ano passado. Na segunda metade de 2024, o propulsor a 2.0 turbodiesel (170 cv) foi substituído pelo 2.2. No início de 2025, para se adequar à nova fase da legislação ambiental brasileira (Proconve L8), o 1.3 turbo flex passou de 185 cv para 176 cv.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.