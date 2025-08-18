Commander 2026 muda de visual e fica mais barato em todas as versões

Lançado em 2021, o Commander passa por aquela que a Jeep considera sua primeira grande mudança - embora o carro já tenha recebido duas atualizações mecânicas desde 2024. O visual foi renovado e há alguns novos equipamentos. Além disso, o modelo perdeu versões. E, na linha 2026, todas as opções do produto ficaram mais baratas.

Há sete lugares desde a versão Longitude, que na linha 2025 trazia cinco. Ainda assim, esta ficou R$ 11 mil mais barata, partindo de R$ 220.990. A partir da Limited, há sistema de som premium da Harman Kardon. Esta é tabelada em R$ 246.996 e teve a mesma redução da de entrada.

Na Overland 4x2, são R$ 273.990, R$ 7 mil a menos que na linha 2025. Esta passa a vir com um item inédito na linha, a câmera 360. Além disso, é a partir dela que o carro recebe teto solar panorâmico. As três primeiras versões trazem motor 1.3 flex de 176 cv e câmbio automático de seis marchas.