Commander 2026 muda de visual e fica mais barato em todas as versões

Lançado em 2021, o Commander passa por aquela que a Jeep considera sua primeira grande mudança - embora o carro já tenha recebido duas atualizações mecânicas desde 2024. O visual foi renovado e há alguns novos equipamentos. Além disso, o modelo perdeu versões. E, na linha 2026, todas as opções do produto ficaram mais baratas.
Há sete lugares desde a versão Longitude, que na linha 2025 trazia cinco. Ainda assim, esta ficou R$ 11 mil mais barata, partindo de R$ 220.990. A partir da Limited, há sistema de som premium da Harman Kardon. Esta é tabelada em R$ 246.996 e teve a mesma redução da de entrada.
Na Overland 4x2, são R$ 273.990, R$ 7 mil a menos que na linha 2025. Esta passa a vir com um item inédito na linha, a câmera 360. Além disso, é a partir dela que o carro recebe teto solar panorâmico. As três primeiras versões trazem motor 1.3 flex de 176 cv e câmbio automático de seis marchas.
A partir da Overland a diesel (propulsor 2.2 de 200 cv), a tração é 4x4 e a transmissão, automática de nove velocidades. Todas as equipadas com esses dois recursos passaram a trazer o sistema que a Jeep chama de "rotary shifter". Trata-se de alavanca rotativa do câmbio, já vista anteriormente na RAM Rampage, com a qual o Commander compartilha plataforma.
Aliás, essa arquitetura, Small Wide, é usada também em Compass, Renegade e Toro. Vale lembrar que RAM, Jeep e Fiat fazem parte do Grupo Stellantis (que tem também marcas como Peugeot e Citroën). Todos os carros dessa plataforma modular são feitos em Goiana (PE).
De volta aos preços do Commander, o Overland a diesel custa R$ 308.990, R$ 6 mil a menos que na linha 2025. A maior redução foi aplicada no Blackhawk 2.0 turbo a gasolina (272 cv), que tem tabela de R$ 324.990. Ficou R$ 16 mil mais em conta.
A Overland com o motor a gasolina deixou de ser oferecida. De acordo com informações da Jeep, os clientes que buscavam essa opção de acabamento acabavam levando o modelo a diesel. Por isso, optou-se por manter apenas a Blackhawk com o propulsor mais forte.
Design
A principal mudança está no para-choque, que ficou encorpado e traz linhas mais retas, além de novos faróis auxiliares com moldura preta e grandes entradas de ar. De acordo com informações da Jeep, a peça foi inspirada no brutalismo, um movimento arquitetônico marcado pelo uso de concreto e traços retos, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e teve mais destaque na Rússia (na época da União Soviética).
Os faróis principais trazem sistema antiofuscamento, com facho alto automático. A grade também mudou, e agora traz duas partes inclinadas que, reunidas, apontam para a frente. Vistas de lado, lembram nariz de tubarão.
Na lateral, a mudança está nas rodas de todas as versões. As duas mais baratas trazem modelos de 18 polegadas. A partir da Overland 4x2, elas são de 19".
Na parte de trás, o Commander passa a trazer aquela que é a nova tendência de design, especialmente no segmento de SUVs: lanternas interligadas. A Jeep também atualizou alguns materiais da cabine, além de oferecer os novos equipamentos (câmera 360 e "rotary shifter", dependendo da versão).
Equipamentos
Além do conteúdo já citado acima, todos os Commander saem de fábrica com sistema semiautônomo de condução, também conhecido como ADAS nível 2. Reunindo tecnologias como ACC e centralização em faixas, a tecnologia permite ao carro acelerar, frear e fazer curvas sozinho em algumas situações. Basta o motorista manter as mãos no volante.
O ADAS nível 2 passou a equipar o Commander a partir da linha 2025, e também é oferecido no Compass e na Rampage. Há ainda seis air bags, abertura elétrica do porta-malas, diversas entradas USB, painel de instrumentos digital com tela de 10,25" e central multimídia com monitor de 10,1".
Causa estranheza o fato de, apesar de vir com todos esses equipamentos, o Commander Longitude não oferecer algo tão simples quanto o carregador de smarphone sem fio. Este só é oferecido a partir da versão Limited, em que os air bags passam a ser sete.
A Overland se destaca por ter memórias para o banco do motorista, e trazer acionamento elétrico também para o do passageiro dianteiro. Na Blackhawk, há uma página dedicada a dados de desempenho no painel de instrumentos e detalhes estéticos, como rodas pretas e saídas de escape duplas.
Não houve nenhuma mudança mecânica no Commander 2026. O motor 2.0 turbo a gasolina veio no primeiro semestre do ano passado. Na segunda metade de 2024, o propulsor a 2.0 turbodiesel (170 cv) foi substituído pelo 2.2. No início de 2025, para se adequar à nova fase da legislação ambiental brasileira (Proconve L8), o 1.3 turbo flex passou de 185 cv para 176 cv.
