Caros demais? SUVs compactos 'nacionais' já sofrem com chineses maiores

Desde o lançamento do novo Huyundai Creta, no fim do ano passado, os preços das versões topo de linha dos SUVs compactos assustam o consumidor. Afinal de contas, a configuração Ultimate desse produto chegou às lojas por mais de R$ 190 mil, e atualmente é tabelada a R$ 199.590.
Outro que chamou a atenção pelo preço alto de lançamento foi o Nissan Kicks Platinum, por R$ 199 mil. Isso sem nem mesmo ter os quase 200 cv do Creta Ultimate. O Nissan topo de linha tem os mesmos 125 cv das demais versões. Os dois produtos causaram comoção por serem lançamentos recentes, mas não são casos isolados.
O Honda HR-V Touring ultrapassa com margem os R$ 200 mil. Custa R$ 209.900. Outros modelos importantes da categoria, Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker têm versões de topo por mais de R$ 190 mil. Diante desses preços, o comentário mais comum de consumidores em redes sociais é de comparação com o SUV médio Caoa Chery Tiggo 7.
O modelo da Caoa Chery, que tem 4,50 metros de comprimento (de 10 a 15 cm maior que os compactos), custa menos de R$ 140 mil na versão Sport. Não é nem preço de compacto de topo de linha. O produto, na verdade, é mais em conta até mesmo que versões de entrada de alguns desses carros.
Mas não é só com o Tiggo 7 a comparação. A verdade é que existem muitos SUVs médios chineses, ou de origem chinesa (pois, no caso da Caoa Chery, a maior parte dos produtos é feita no Brasil), com preços que fazem mesmo o consumidor pensar duas vezes antes de adquirir um compacto topo de linha (todos os citados são nacionais, aliás).
Médios interessantes por menos de R$ 200 mil
Para continuar na Caoa Chery, a versão Max Drive do Tiggo 7, mais potente e equipada que a Sport, tem tabela de R$ 169.990. A Max Drive com sistema híbrido leve, por sua vez, sai por R$ 174.990. Mais cara mesmo é só a híbrida plug-in de 317 cv, por R$ 219.990. Ainda assim, são apenas R$ 10.090 mais que o HR-V Touring, sem eletrificação e com 165 cv.
Recentemente, a Caoa Chery reposicionou o preço do Tiggo 8 a combustão. Agora, o modelo sai por nada menos que R$ 189.990. Estamos falando aqui de um modelo com 4,72 metros de comprimento e sete lugares. O veículo é rival não dos médios, mas de médios-grandes, a exemplo do Commander. Ainda assim, está com tabela de compacto.
A BYD também tem opção na mesma faixa de preço dos compactos topo de linha. Trata-se do Song Pro, que no fim de julho chegou à linha 2026 com novidades como tecnologia ADAS 2 de assistência à condução (inclui recursos como ACC e sistema de manutenção em faixa).
O preço é de R$ 199.990 (promocional, com R$ 5 mil de desconto). Este é o valor da topo de linha GS. O da de entrada, GL, ainda não foi informado. O Song Pro é um híbrido plug-in com 235 cv, 40,8 kgfm e 4,73 metros de comprimento.
Da GAC, o GS4 é um híbrido leve, como o Corolla Cross. Porém, com potência bem mais alta: 235 cv. Seu porte é de Song Plus. Os preços? R$ 189.990 na versão de entrada, Premium, e R$ 199.990 na de topo, Elite.
Sempre foi assim?
Muitos vão pensar que isso não é novidade no mercado. Afinal, é comum um compacto muito bem equipado ter preço de médio de entrada. Sempre foi assim, em qualquer segmento. E, como exemplo, temos Toyota Corolla Cross, que parte de R$ 182.990, mas chega a R$ 219.890.
Segundo SUV médio mais vendido do Brasil, o Compass começa em R$ 169.990. Porém, considerando apenas as versões flex, vai a R$ 236.990. Aliás, vale destacar que tanto o Toyota quanto o Jeep tiveram recentes reduções em seus preços (por causa dos chineses).
O fato, porém, é que o médio de entrada mais barato é também bem inferior em equipamentos ao compacto de topo. Isso não está ocorrendo com os chineses.
Os modelos acima são mais potentes e trazem tanta ou até mais tecnologia que os topo de gama de Creta, Kicks, HR-V e cia. Quem opta pelo chinês médio não está abrindo mão de comodidade, segurança ou desempenho. E, na maioria dos casos, ainda leva para casa o sistema híbrido, que os compactos nacionais não têm.
Por que custa menos?
Esta análise não é um incentivo para você deixar de lado o compacto nacional e levar para casa o médio chinês. Até porque o brasileiro é muito apegado a fatores como pós-venda e depreciação. E, como a maioria das marcas da China são novas por aqui, ainda é difícil analisar como são seus produtos em relação a esses fatores.
Mas o cenário mostrado deixa claro que as montadoras que produzem no Brasil estão enfrentando um momento difícil. Isso, aliás, não ocorre apenas por aqui, mas em outros mercados pelo mundo também,
Isso porque é muito difícil competir, em preço, com o produto chinês. Os fatores que fazem o carro da China ser mais barato em relação aos locais são inúmeros. Incluem cadeia de suprimentos bem estabelecida, custos de produção baixos e incentivos do governo do país asiático.
O fato, porém, é que no momento essa pressão de preços beneficia o consumidor. É só ver o que ocorreu com as tabelas dos nacionais Compass e Corolla Cross. Quanto aos compactos topo de linha, é evidente que suas fabricantes precisam rever seus posicionamentos. Com urgência.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.