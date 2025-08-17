Caros demais? SUVs compactos 'nacionais' já sofrem com chineses maiores

O modelo da Caoa Chery, que tem 4,50 metros de comprimento (de 10 a 15 cm maior que os compactos), custa menos de R$ 140 mil na versão Sport. Não é nem preço de compacto de topo de linha. O produto, na verdade, é mais em conta até mesmo que versões de entrada de alguns desses carros.

Mas não é só com o Tiggo 7 a comparação. A verdade é que existem muitos SUVs médios chineses, ou de origem chinesa (pois, no caso da Caoa Chery, a maior parte dos produtos é feita no Brasil), com preços que fazem mesmo o consumidor pensar duas vezes antes de adquirir um compacto topo de linha (todos os citados são nacionais, aliás).

Médios interessantes por menos de R$ 200 mil

Para continuar na Caoa Chery, a versão Max Drive do Tiggo 7, mais potente e equipada que a Sport, tem tabela de R$ 169.990. A Max Drive com sistema híbrido leve, por sua vez, sai por R$ 174.990. Mais cara mesmo é só a híbrida plug-in de 317 cv, por R$ 219.990. Ainda assim, são apenas R$ 10.090 mais que o HR-V Touring, sem eletrificação e com 165 cv.

Recentemente, a Caoa Chery reposicionou o preço do Tiggo 8 a combustão. Agora, o modelo sai por nada menos que R$ 189.990. Estamos falando aqui de um modelo com 4,72 metros de comprimento e sete lugares. O veículo é rival não dos médios, mas de médios-grandes, a exemplo do Commander. Ainda assim, está com tabela de compacto.

A BYD também tem opção na mesma faixa de preço dos compactos topo de linha. Trata-se do Song Pro, que no fim de julho chegou à linha 2026 com novidades como tecnologia ADAS 2 de assistência à condução (inclui recursos como ACC e sistema de manutenção em faixa).