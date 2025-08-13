RAM apresenta nova picape para concorrer com Hilux, Ranger e S10 no Brasil

A RAM apresentou o segundo modelo sul-americano de sua gama. Trata-se da Dakota, picape média feita sobre chassi que vem para concorrer diretamente com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, entre outras.

A base é a Titano, mas o modelo recebeu tratamento da RAM e ficou com visual característico da marca americana. Além disso, virá mais sofisticada do que o produto da Fiat, que está posicionada na base do segmento de picapes feitas sobre chassi.

A Dakota, por sua vez, ficará mais próxima das versões de topo. De acordo com o vice-presidente da Stellantis (grupo que inclui marcas como Fiat, Jeep e RAM), o novo produto tem potencial de dobrar o volume da marca - que neste ano deverá atingir 30 mil unidades.