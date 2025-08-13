RAM apresenta nova picape para concorrer com Hilux, Ranger e S10 no Brasil

A RAM apresentou o segundo modelo sul-americano de sua gama. Trata-se da Dakota, picape média feita sobre chassi que vem para concorrer diretamente com Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, entre outras.
A base é a Titano, mas o modelo recebeu tratamento da RAM e ficou com visual característico da marca americana. Além disso, virá mais sofisticada do que o produto da Fiat, que está posicionada na base do segmento de picapes feitas sobre chassi.
A Dakota, por sua vez, ficará mais próxima das versões de topo. De acordo com o vice-presidente da Stellantis (grupo que inclui marcas como Fiat, Jeep e RAM), o novo produto tem potencial de dobrar o volume da marca - que neste ano deverá atingir 30 mil unidades.
O modelo foi apresentado durante evento no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (13). A Dakota chegará às concessionárias no início de 2026. Já no fim deste ano, será lançada na Argentina.
Detalhes
Assim como a Titano, a Dakota será feita em Córdoba, na Argentina. Assim, se une à gama sul-americana ao lado da Rampage, que é produzida em Goiana, em Pernambuco.
A expectativa é de que a Dakota venha com motor 2.2 turbodiesel de 200 cv, já usado na Rampage, na Toro (da Fiat) e em modelos da Jeep, além da Titano.
Da Titano, também deverá ter o câmbio automático de oito velocidades, que é usado também em modelos norte-americanos da RAM.
A Dakota, que resgata o nome de um lendário produto já produzido pela Dodge no Brasil, reforça a Argentina como polo produtor de picapes na América do Sul. Lá também são feitas Titano, Hilux, Ranger, Amarok e Frontier.
