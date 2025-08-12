Eclipse Cross resolve questões que faziam cliente desistir de comprar um

Essas pequenas mudanças foram fundamentais para o modelo ter um desempenho convincente no mercado. Em julho, o rival de Compass e Corolla Cross registrou mais de mil emplacamentos. Foi seu melhor resultado em 2025.

O Eclipse Cross começou o ano com cerca de 500 unidades. No fim do primeiro trimestre, passou a fazer pouco mais de 700 exemplares e, depois, foi à casa dos 800. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Veterano se renova para sobreviver

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Eclipse Cross é um dos dois modelos da Mitsubishi feitos no Brasil - na fábrica de Catalão (GO). O outro é a picape Triton. O SUV cupê segue aquela fórmula japonesa um tanto espartana e não muito diferente da adotada pelo agora líder do segmento de médios, o Corolla Cross.

Trata-se de um carro sem coisas como painel de instrumentos digital ou sistema semiautônomo de condução - embora traga, dependendo da versão, ACC e alerta de saída de faixa. Essas tecnologias são cada vez mais comuns até em segmentos inferiores, principalmente após a popularização dos novos chineses, com suas câmeras, telas e recursos de automação.