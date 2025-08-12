Eclipse Cross resolve questões que faziam cliente desistir de comprar um

Imagine um carro sem Android Auto e Apple CarPlay, carregador de smartphone sem fio e entrada USB-C. Se no segmento de hatches compactos isso já pode ser motivo de sobra para o cliente desistir da compra, imagine no de SUVs médios. O Mitsubishi Eclipse Cross tinha esses problemas. Não tem mais.
Na linha 2026, o modelo recebeu novo multimídia, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Passou também a trazer entradas USB-C e carregador de smartphone por indução. Além disso, há preços promocionais para o público PCD, com descontos que podem chegar a R$ 24 mil. Nesse caso, a versão de entrada é vendida em torno de R$ 150 mil.
Essas pequenas mudanças foram fundamentais para o modelo ter um desempenho convincente no mercado. Em julho, o rival de Compass e Corolla Cross registrou mais de mil emplacamentos. Foi seu melhor resultado em 2025.
O Eclipse Cross começou o ano com cerca de 500 unidades. No fim do primeiro trimestre, passou a fazer pouco mais de 700 exemplares e, depois, foi à casa dos 800. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Veterano se renova para sobreviver
O Eclipse Cross é um dos dois modelos da Mitsubishi feitos no Brasil - na fábrica de Catalão (GO). O outro é a picape Triton. O SUV cupê segue aquela fórmula japonesa um tanto espartana e não muito diferente da adotada pelo agora líder do segmento de médios, o Corolla Cross.
Trata-se de um carro sem coisas como painel de instrumentos digital ou sistema semiautônomo de condução - embora traga, dependendo da versão, ACC e alerta de saída de faixa. Essas tecnologias são cada vez mais comuns até em segmentos inferiores, principalmente após a popularização dos novos chineses, com suas câmeras, telas e recursos de automação.
Por outro lado, o Eclipse Cross, após as mudanças, traz aquilo que é essencial na categoria. Espaço interno e porta-malas são comparáveis aos dos líderes Compass e Corolla Cross. Nas versões mais caras, há coisa como bancos elétricos, e teto solar panorâmico (dividido em duas partes).
Outras coisas fazem falta. Entre elas, a principal é a ausência de saída de ar atrás, que pode até ser perdoável no segmento de SUVs compactos, mas é difícil de aceitar no de médios. O motor 1.5 turbo de 165 cv dá desempenho convincente ao modelo, que é bom de ultrapassagens, algo fundamental em vias de pistas simples, por exemplo.
Esse tipo de via é muito comum no interior do Brasil, onde estão muitos clientes da Mitsubishi - até pela tradição 4x4 da marca. O câmbio é CVT, e simula oito velocidades. No geral, a agilidade é equivalente à do Corolla Cross 2.0 e à do Compass 1.3 turbo.
O grande diferencial
Por falar em tradição na marca, o Eclipse Cross segue novamente os passos do Corolla Cross nesse quesito. Em proporções bem menores que a Toyota, a japonesa Mitsubishi, já bem estabelecida no País, tem clientes fiéis.
Se os consumidores da Toyota são apegados à percepção de carros com baixos índices de manutenção e depreciação dos produtos, os da Mitsubishi valorizam a tradição 4x4. Mas o Eclipse Cross tem esse tipo de tração? Tem sim! E, para quem faz questão desse sistema, é a opção mais em conta entre os SUVs médios.
Ao menos na tabela. Isso porque o Compass 4x4 agora está disponível apenas em uma versão, a 2.0 turbo Blackhawk, com tabela de R$ 270 mil. Só que, com 272 cv, tem ótimos descontos para quem compra no CNPJ.
Estes, quando chegam a 15%, acabam deixando o preço muito próximo ao do Eclipse Cross, tirando a competitividade do Mitsubishi (veja preços abaixo). Mas isso só para quem compra no CNPJ. E só quando o desconto chega a 15%.
O sistema de tração do Eclipse Cross é integral por demanda. Por isso, este não é um carro para aquele dono aventureiro de Mitsubishi. O SUV pode sim rodar na terra, mas não para trilhas desafiadoras ou outras condições adversas.
Aqui, a tração é muito mais um auxílio para segurança e dirigibilidade em pisos asfaltados, funcionando como um ótimo auxílio principalmente em condições de baixa aderência. Ainda assim, o sistema é um ótimo argumento para o aventureiro escolher o Eclipse Cross como carro do dia a dia.
Preço é competitivo?
Mas dá para dizer que o Mitsubishi tem custo-benefício melhor que dos dois principais concorrentes? Não. Ele está na média do segmento. A versão Rush está saindo por R$ 169.990. O Compass tem versão na mesma faixa. O Corolla Cross começa em torno de R$ 182.500.
A seguir, a HPE vai a R$ 189.990. Há também a HPE Black, por R$ 192.990, e a HPE-S, por R$ 212.990. Todas trazem tração dianteira. A HPE-S 4x4 vai a R$ 222.990. Aqui, temos cerca de R$ 3 mil a mais que o Corolla Cross topo de linha, mas com o diferencial do sistema integral por demanda que o líder não tem.
Por outro lado, essa versão do Toyota é híbrida. Sua equivalente a combustão fica R$ 15 mil abaixo do Eclipse Cross HPE-S 4x4. Este traz ainda um pacote Black, que eleva o preço a R$ 225..990.
