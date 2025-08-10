SUVs médios: quem é o 'novo rei', principais rivais e como estão as vendas

Mas agora, em 2025, o novo líder dos SUVs médios é o Corolla Cross, que pela primeira vez em sua história superou o Compass para ser o SUV médio mais emplacado no acumulado do ano. Méritos do Toyota? É claro que sim, pois o modelo tem muitos. Mas a verdade é que novos rivais também ajudaram o produto a superar o principal rival.

Híbridos aos montes

O motor a diesel era um grande diferencial do Compass. Porém, o combustível perdeu apelo. Tanto que a Jeep acabou lançando versões com propulsor 2.0 a gasolina (272 cv) com tração 4x4 em abril do ano passado. O próximo passo foi abandonar o diesel, o que ocorreu no início de 2025.

Só que o 4x4 já havia deixado de ser também um diferencial apenas do Compass, por causa da chegada de muitos modelos chineses híbridos plug-in (PHEV), como o BYD Song Plus e o Haval H6. Aliás, a versão HEV do GWM passou a concorrer, inclusive, com opções intermediárias do Jeep.

Para brigar com estas chegou, em 2024, o Song Pro, um híbrido plug-in que pode ser adquirido por menos de R$ 200 mil - em promoções constantemente realizadas pela BYD.

Mas esses carros não afetaram o Corolla Cross? Também podem ter atingido o modelo da Toyota. Porém, vale ressaltar que este também tem versão híbrida HEV, que acaba conquistando clientes interessados na tecnologia.