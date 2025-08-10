SUVs médios: quem é o 'novo rei', principais rivais e como estão as vendas

O primeiro movimento que levou os SUVs a se transformarem no maior segmento do Brasil - em número de representantes e volume - foi o de compactos, com o pioneiro Ford EcoSport, o Renault Duster e, a partir de 2015, Jeep Renegade e Honda HR-V. Depois, as marcas começaram a olhar para os médios. O "pioneiro" nacional dessa fase, Compass, veio ainda na década passada, e reinou tranquilamente até 2021.
Naquele ano, chegaram novos representantes para o segmento de SUVs médios: Corolla Cross, da Toyota, e Taos, da Volkswagen. O primeiro sempre fez muito bonito em vendas, mas nos dois primeiros anos não foi uma ameaça real para o Compass, que continuou líder.
Aí chegou 2024, e a coisa mudou. O Corolla Cross passou por algumas atualizações e começou a vender mais que o Compass no resultado mensal. Porém, o Jeep conseguiu se recuperar no final para ser mais uma vez líder no encerramento do ano.
Mas agora, em 2025, o novo líder dos SUVs médios é o Corolla Cross, que pela primeira vez em sua história superou o Compass para ser o SUV médio mais emplacado no acumulado do ano. Méritos do Toyota? É claro que sim, pois o modelo tem muitos. Mas a verdade é que novos rivais também ajudaram o produto a superar o principal rival.
Híbridos aos montes
O motor a diesel era um grande diferencial do Compass. Porém, o combustível perdeu apelo. Tanto que a Jeep acabou lançando versões com propulsor 2.0 a gasolina (272 cv) com tração 4x4 em abril do ano passado. O próximo passo foi abandonar o diesel, o que ocorreu no início de 2025.
Só que o 4x4 já havia deixado de ser também um diferencial apenas do Compass, por causa da chegada de muitos modelos chineses híbridos plug-in (PHEV), como o BYD Song Plus e o Haval H6. Aliás, a versão HEV do GWM passou a concorrer, inclusive, com opções intermediárias do Jeep.
Para brigar com estas chegou, em 2024, o Song Pro, um híbrido plug-in que pode ser adquirido por menos de R$ 200 mil - em promoções constantemente realizadas pela BYD.
Mas esses carros não afetaram o Corolla Cross? Também podem ter atingido o modelo da Toyota. Porém, vale ressaltar que este também tem versão híbrida HEV, que acaba conquistando clientes interessados na tecnologia.
O Corolla Cross híbrido é brasileiro. Já o Compass híbrido plug-in, que a Jeep ofereceu em baixíssimos volumes no País, vinha da Itália com preços acima de R$ 300 mil (muito acima da média do segmento). Essa configuração já não está no site da marca.
Vale também ressaltar que quem é líder absoluto, como o Compass era, sempre tende a perder mais com a chegada de novos concorrentes. E que, desde o início deste ano, o Corolla Cross tem um benefício importante em um dos principais mercados do Brasil: é o único híbrido isento de IPVA em São Paulo.
Carros a combustão com bons preços
Enquanto as montadoras chinesas lançam híbridos de todo tipo, com direito à tração 4x4, as tradicionais buscam sua fatia no segmento de SUVs médios com preço baixo. A versão Sport do Tiggo 7 foi lançada no início de 2024 com preço de opção intermediária de SUV compacto.
E é principalmente destes modelos que o produto da Caoa Chery vem tirando clientes. Porém, como é um médio, acaba levando Compass, Corolla Cross e cia a perderem participação no "bolo" do segmento.
Outro que investe no preço competitivo para tentar ganhar mercado é o Territory. A nova geração do carro, que vem da China, chegou em 2023, e acaba de receber atualização. No mesmo ano, a Honda lançou o ZR-V, trazido do México.
O preço anunciado na época não foi considerado baixo, na comparação com o de concorrentes. No entanto, as concessionárias Honda realizaram promoções, com descontos para lá de generosos, para tentar fazer o produto embalar no mercado.
Nem todos esses modelos lançados recentemente têm volumes relevantes. Porém, cada um deles vai tirando clientes de quem sempre esteve na frente - no caso, o Compass -, o que acaba facilitando o ganho de participação do Corolla Cross.
Mas o Toyota, apesar dessa ajudinha da concorrência, tem méritos de sobra. Para começar, é o único HEV 100% brasileiro no segmento de SUVs - já que Fastback e SUVs são MHEVs, ou híbridos leves. Além disso, o custo-benefício também chama a atenção. Outro mérito é o fato de o Corolla Cross, ano a ano, vir resolvendo seus pontos mais críticos, ficando cada vez mais ao gosto do cliente.
Vendas em 2025
Em 2025, o Corolla Cross lidera a categoria de médios com 36.955 emplacamentos, registrados de janeiro a julho. Vale ressaltar que, considerando todo o universo de SUVs, inclusive o compacto, o Toyota é terceiro colocado - atrás do líder T-Cross e do vice Creta.
O Compass tem, no período, 32.466 emplacamentos. Na terceira posição temos a linha Song (Pro, Plus e Premium), com 20.647. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que não divulga as vendas dos três modelos BYD separadamente.
Assim, o quarto colocado nessa lista é o Tiggo 7, com 17.904 unidades vendidas. O Haval H6 fecha o "top 5", com 16.012 emplacamentos. Aqui, a Fenabrave também soma as duas carrocerias (SUV e SUV cupê, este chamado de GT).
