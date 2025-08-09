HB20 despenca, SUVs renovados avançam; veja que se deu bem ou mal em julho

Desde o início do ano, 2025 vem sendo um período de muita instabilidade para o HB20. O hatch da Hyundai ficou em baixa em janeiro, mas depois voltou a se recuperar, embora sem desempenho consistente ao longo dos meses no ranking de vendas. Em julho, o produto voltou a se dar mal, aparecendo fora da lista dos dez mais emplacados, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
O HB20 teve 5.519 unidades vendidas e foi apenas 14º colocado no ranking de vendas de automóveis e comerciais leves. O resultado deixa muito a desejar, pois estamos falando de um produto que já chegou a brigar pela liderança, e vem sempre aparecendo, nos últimos anos, na lista dos cinco mais emplacados.
Porém, mesmo com esses altos e baixos, no acumulado do ano o HB20 vem conseguindo se manter, ao menos, na lista dos cinco mais vendidos - mais precisamente na quinta colocação. Além disso, com 42.392 unidades vendidas, ainda é o Hyundai mais emplacado do Brasil - são cerca de 3 mil exemplares de vantagem para o Creta.
Mas o hatch precisa ficar atento, pois está muito próximo de abandonar o "top 5" no acumulado do ano. Isso porque o Onix, que atualmente ocupa a sexta posição, já está bem próximo. Até agora, tem 42.078 unidades vendidas.
Outro que não tem motivos para celebrar no mês de junho é o HR-V. Nos últimos meses, o carro vinha aparecendo entre a segunda e a terceira colocações no segmento de SUVs compactos. Porém, desta vez foi apenas oitavo colocado.
Entre os modelos que deixaram o HR-V para trás estão Tracker, Kicks, Fastback, Nivus e Pulse - além de T-Cross, líder, e Creta, segundo colocado. O Honda somou 4.086 emplacamentos em julho.
Em alta
Se o HR-V se deu mal, Tracker e Kicks deram indícios de que podem começar a caminhada rumo à recuperação. Os dois modelos, tradicionalmente no "top 5" do segmento de SUVs compactos, foram mal em vendas no primeiro semestre deste ano.
Porém, julho marcou a chegada da nova geração do Kicks, e da versão renovada do Tracker. Com isso, os dois modelos começaram a se recuperar.
O Tracker somou 6.975 emplacamentos e foi o terceiro SUV compacto mais vendido do Brasil, atrás apenas de T-Cross e Creta. O Kicks ficou com a quarta colocação do segmento, totalizando 6.341 unidades emplacadas.
Vale ressaltar que, no caso do modelo da Nissan, a Fenabrave soma as vendas da nova geração às da antiga. Esta continua em linha, e recebeu o nome de Kicks Play. Porém, a federação, ao menos por enquanto, não está separando os emplacamentos dos dois produtos.
Os dez carros mais vendidos em julho
1º Volkswagen Polo - 12.940 unidades
2º Fiat Strada - 18.895
3º Fiat Argo - 9.966
4º Volkswagen T-Cross - 9.022
5º Fiat Mobi - 8.099
6º Hyundai Creta - 7.856
7º Chevrolet Onix - 7.689
8º Chevrolet Tracker - 6.974
9º Toyota Corolla Cross - 6.866
10º Nissan Kicks - 6.341
Fonte: Fenabrave
