HB20 despenca, SUVs renovados avançam; veja que se deu bem ou mal em julho

Desde o início do ano, 2025 vem sendo um período de muita instabilidade para o HB20. O hatch da Hyundai ficou em baixa em janeiro, mas depois voltou a se recuperar, embora sem desempenho consistente ao longo dos meses no ranking de vendas. Em julho, o produto voltou a se dar mal, aparecendo fora da lista dos dez mais emplacados, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O HB20 teve 5.519 unidades vendidas e foi apenas 14º colocado no ranking de vendas de automóveis e comerciais leves. O resultado deixa muito a desejar, pois estamos falando de um produto que já chegou a brigar pela liderança, e vem sempre aparecendo, nos últimos anos, na lista dos cinco mais emplacados.

Porém, mesmo com esses altos e baixos, no acumulado do ano o HB20 vem conseguindo se manter, ao menos, na lista dos cinco mais vendidos - mais precisamente na quinta colocação. Além disso, com 42.392 unidades vendidas, ainda é o Hyundai mais emplacado do Brasil - são cerca de 3 mil exemplares de vantagem para o Creta.