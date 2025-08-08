Picape mais cara do Brasil, RAM 3500 é renovada; veja preços e o que mudou

Apesar do visual bem próximo ao adotado até a linha 2024, os modelos 2500 e 3500 2026 estão sendo chamados pela RAM de nova geração. De acordo com os executivos da marca, como motor e arquitetura eletrônica são novos, os produtos vão muito além de uma mera reestilização. Há mais tecnologia embarcada também.
A renovação, porém, custou caro. Considerando a 3500, que vem sendo o modelo mais vendido entre as picapes de grande porte da RAM, a alta chega a R$ 165 mil. Isso ocorre não apenas por causa das mudanças, ou da adição de tecnologias. As principais razões estão relacionadas à conjuntura político-econômica no Brasil e no mundo.
Motor e transmissão, que tinham partes feitas no México, agora são 100% produzidos nos Estados Unidos - país de que são importada 2500 e 3500. A tarifação passa a ser diferente. Além disso, a regra do IPI baseado em sustentabilidade e eficiência dos carros tende prejudicar os dois produtos, que são turbodiesel.
Por isso, agora a RAM 3500 supera a 1500 e passa a ser o produto mais caro da linha RAM - a 2500 continua com preço inferior, apesar de também ter sofrido alta (confira abaixo). Aliás, a 3500 é também a picape mais cara à venda no mercado brasileiro. Ao menos, entre as que são importadas oficialmente, por suas marcas.
Preços
A RAM 2500 antes tinha duas versões, com preços entre R$ 489.900 e R$ 499.990. Agora, só há uma, a Laramie, que passa a custar R$ 559.990. Já a 3500 estava disponível, até a linha 2024, na Laramie, por R$ 504.900, e na Laramie Night Edition, a R$ 514.990.
Agora, a linha começa com a Laramie Night Edition, que parte de R$ 619.990. Já a topo de linha é a Long Horn, tabelada em R$ 679.990.
Assim, no comparativo entre as duas Night Edition, a alta foi de R$ 105 mil. Já quando colocamos lado a lado os preços das versões topo de gama das linhas 2024 e 2026, o aumento foi de R$ 165 mil.
Anteriormente, a RAM 1500 ocupava o posto de mais cara da linha. Isso desde que chegou sua versão reestilizada, no fim do ano passado. O produto custa agora até R$ 600 mil.
Diferenças e capacidades
2500 e 3500 são praticamente o mesmo modelo em design e dimensões. A grande diferença está na suspensão traseira. A do primeiro produto é independente, mais focada no conforto que a do segundo, por eixo rígido, priorizando capacidade de carga.
E por falar nesse quesito, a da 2500 é de 1.001 kg, enquanto a da 3500 é de 1.599 kg (na versão Long Horn). Quanto às capacidades de reboque, a picape com suspensão independente atrás puxa 8.948 kg e a com eixo rígido, 9.079 kg,
A caçamba de ambas tem volume de 1.270 litros. Conta ainda com divisor, que facilita, por exemplo, a acomodação de malas sem que elas sejam arrastadas para o fundo durante a viagem. Traz também compartimentos laterais para transporte de objetos menores, que a montadora chama de RAMBOX.
Com 122 litros, conta com tomada de 115V e iluminação interna. Todas as versões dos dois modelos trazidas ao Brasil são equipadas com esse acessório.
Mudanças mecânicas
O renovado motor Cummins 6.7 turbodiesel ganhou potência e torque. São 436 cv, 59 cv a mais que no modelo anterior, e nada menos do que 149 kgfm (alta de 32 kgfm). O propulsor traz a mesma base do antigo, mas com alterações profundas.
Há mudanças em velas, turbinas e na posição dos filtros de combustível, além de integração ao catalisador. Segundo a RAM, há vantagens como mais durabilidade, economia de combustível e facilidade de manutenção.
O câmbio automático de seis velocidades foi trocado por um de oito marchas. Já o sistema de tração foi mantido. É temporário, com 4x4 alta e reduzida. A alavanca, integrada à direção, ficou mais suave nas trocas, e agora é elétrica.
Com mais de 6,60 metros de comprimento e entre-eixos superando os 4 metros, a 3500 é como um pequeno caminhão. Tanto que, para conduzí-la, não basta ter CNH do tipo B, para automóveis - como na 1500 ou em outras grandalhonas, como F-150 e Silverado. É necessário ser habilitado na categoria C.
Além disso, por ser grande e larga, não cabe em vagas de estacionamento comuns nas cidades, além de ter dificuldades de passar por ruas estreitas. Por isso, é um modelo focado em clientes do agronegócio, principalmente. A maioria compra para usar em suas propriedades rurais ou, no máximo, para off-road a lazer.
Ainda assim, é um veículo legal para viajar na estrada, algo que seus donos costumam fazer - entre uma fazenda e outra, por exemplo. Para isso, oferece boa capacidade para retomar velocidade, embora os mais de 3.500 quilos gerem certa dificuldade no início da aceleração. Outro destaque é a precisão da direção, que contribui para que a picape passe muita segurança em curvas e mudanças de trajetória.
Outras novidades
No visual, a principal mudança está na dianteira, com um conjunto óptico principal que tem quatro elementos e é full-LED. Além disso, a inscrição RAM passa a ficar alinhada ao primeiro desses elementos. Na versão que você vê nas fotos, Long Horn, os cromados se destacam.
O capô também passou por alterações, para ficar mais esportivo. Além disso, a 3500 passa a vir com estribo elétrico e central multimídia de 14,5" (na 2500, a tela tem 12"). O sistema de som é da Harman Kardon, enquanto o produto com suspensão traseira independente usa modelo da Alpine.
A 3500 Long Horn também traz alguns diferenciais, como o retrovisor interno digital e a tela do passageiro com 10,2". Esta é capaz de reproduzir até mesmo arquivo de vídeos, já que tem uma película que impede o motorista de enxergá-la.
A 3500 tem recursos de assistência ADAS como ACC e sistema de manutenção em faixas. Além disso, traz dez entradas USB, sendo seis na frente e quatro atrás (há tanto do tipo A quanto do C). Além disso, agora conta com dois carregadores de smartphone sem fio.
