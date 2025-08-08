Picape mais cara do Brasil, RAM 3500 é renovada; veja preços e o que mudou

Apesar do visual bem próximo ao adotado até a linha 2024, os modelos 2500 e 3500 2026 estão sendo chamados pela RAM de nova geração. De acordo com os executivos da marca, como motor e arquitetura eletrônica são novos, os produtos vão muito além de uma mera reestilização. Há mais tecnologia embarcada também.

A renovação, porém, custou caro. Considerando a 3500, que vem sendo o modelo mais vendido entre as picapes de grande porte da RAM, a alta chega a R$ 165 mil. Isso ocorre não apenas por causa das mudanças, ou da adição de tecnologias. As principais razões estão relacionadas à conjuntura político-econômica no Brasil e no mundo.

Motor e transmissão, que tinham partes feitas no México, agora são 100% produzidos nos Estados Unidos - país de que são importada 2500 e 3500. A tarifação passa a ser diferente. Além disso, a regra do IPI baseado em sustentabilidade e eficiência dos carros tende prejudicar os dois produtos, que são turbodiesel.