BMW arrasa rivais e Audi fica fora do topo; veja vendas dos carros de luxo

Apesar de a sueca ter modelos com volumes mais relevantes, a alemã oferece mais produtos no mercado brasileiro. Na lista de julho há oito veículos da Volvo. Da Mercedes-Benz, apareceram nada menos do que 22.

A quarta colocada desse ranking foi a Porsche, que teve 461 carros vendidos no Brasil em julho. Em seguida, aparece a Audi, com 335. Vale ressaltar que, pela primeira vez no ano, esta marca ficou de fora do topo do ranking de luxo. Ou seja: nenhum de seus modelos apareceu entre dos dez mais emplacados.

A Land Rover, que teve um bom mês com a linha Defender, somou 300 veículos vendidos no Brasil em julho. A Lexus teve 121. As demais marcas que têm representação oficial no País (Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Maserati, McLaren e Rolls-Royce) totalizaram 32 exemplares.

Destas, a que mais vendeu foi a Ferrari, com 12. Já a Maserati não teve nenhum automóvel emplacado no Brasil em julho.

Destaques

O carro de luxo mais vendido do Brasil em julho foi o X1, com o Série 3 na segunda posição. Além desses dois produtos, os BMW que apareceram na lista dos dez mais vendidos foram X2 e X5 (veja detalhes abaixo).