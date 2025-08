5 carros mais vendidos do Brasil são de apenas duas marcas; veja ranking

A Fiat foi a marca que mais vendeu carros em julho, com 21,7% de participação no mercado. A segunda colocada, Volkswagen, teve 18%, ante 10,7% da terceira, Chevrolet. A Toyota registrou 7,6% e a Hyundai, 7,3%. Esses dados são da Bright Consulting.

SUVs

Os grandes destaques do mês foram Tracker e Kicks. Os dois modelos estavam em baixa no primeiro semestre. Porém, julho marcou a chegada de suas versões atualizadas. O Chevrolet recebeu reestilização e mudanças em sistemas como direção e suspensão. Já o Nissan veio em nova geração.

Já no primeiro mês de vendas, os dois modelos voltaram à lista dos dez mais emplacados, segundo a K.Lume. O Tracker, com 6.974 emplacamentos, foi oitavo colocado, e terceiro considerando apenas o segmento de SUVs (o T-Cross liderou a categoria e o Creta ficou com a segunda posição).

Já o Kicks somou 6.341 unidades e foi o décimo carro mais vendido do Brasil. Entre os SUVs, conquistou a quinta posição (o Corolla Cross ficou com o quarto lugar). Ainda neste segmento, o Fastback foi o sexto mais emplacado (6.207), com o Nivus na sétima posição (5.777) e o Compass na oitava (4.935). Pulse (4.836) e HR-V (4.088) fecharam o top 10.

No segmento de SUVs médios, o Mitsubishi Eclipse Cross se destacou em julho. O modelo somou 1.096 unidades vendidas, ficando à frente de produtos como Territory (916) e Taos (882). Entre os SUVs médios 100% a combustão, foi o quarto mais emplacado (atrás do líder Corolla Cross, do vice Compass e do terceiro, Tiggo 7).