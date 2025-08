Novo BMW M235i é a introdução ao mundo dos carros esportivos de luxo

Assim, o Série 2 esportivo tem mudanças na suspensão, com amortecedores mais firmes e vão livre do solo inferior ao do 220i - ou seja, é mais baixo. Porém, o ajuste leva em conta que o modelo é para usar no dia a dia. Não que o M2 não seja mas, nesse caso, o mais importante é fazer bonito em track days.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O motor 2.0 turbo do M235i tem 317 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. O sistema de tração é integral por demanda (a marca chama o recurso de xDrive) e o câmbio é automatizado de sete marchas e duas embreagens.

Há também diversos elementos visuais da Motorsport, como as rodas de 19" e o spoiler traseiro. Por dentro, chamam a atenção os cintos de segurança com as cores da divisão, que também estão em costuras no painel do carro. Os bancos são esportivos, do tipo interiço, e têm ajustes elétricos.

Ao volante