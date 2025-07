Geely EX5: chineses capricham na experiência ao volante em volta ao Brasil

A qualidade dos carros saltou. Além disso, desta vez a Geely vem em parceria com a Renault. Os detalhes dessa colaboração no Brasil ainda não foram totalmente divulgados, mas envolve a rede de concessionárias da francesa - inclusive em pós-vendas. Além disso, muitos executivos responsáveis pela Geely no Brasil vieram da Renault.

De volta ao EX5, trata-se de um crossover elétrico que tem entre 15 cm e 21 cm a mais que Compass e Corolla Cross. Traz duas versões, sendo que a Pro custa R$ 205.800 e a Max, R$ 225.800.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Vale lembrar que, na pré-venda, tiveram R$ 10 mil de desconto - portanto, a versão de entrada saiu, no período, por menos de R$ 200 mil. Porém, mesmo sem esses descontos, o preço ainda é competitivo para o que o carro oferece. No entanto, por ora os elétricos de sucesso no Brasil têm sido aqueles na faixa dos R$ 150 mil.

Ainda assim, a Geely decidiu estrear no Brasil com o EX5 por este ter a nova plataforma GEA e oferecer tudo o que de melhor a marca tem no momento. Mais adiante, a expectativa é trazer mais carros, inclusive híbridos - que são os chineses que estão causando mais impacto no mercado brasileiro.

As diferenças entre as versões do EX5 e os demais detalhes sobre o modelo você confere aqui. Abaixo, veja como é a experiência de dirigir o modelo.