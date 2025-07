Zeekr X: como é o SUV chinês elétrico mais luxuoso do que modelos da Volvo

Enquanto isso, a Zeekr quer mostrar ao mundo que é uma marca de luxo - algo do que a Volvo, já consolidada, não precisa mais. Assim, não simplifica, capricha na lista de equipamentos e traz acabamento interno sofisticado, muito superior ao do EX30.

Vale destacar que esse produto da Volvo, apesar do sobrenome sueco, é produzido exclusivamente na China - assim como o X. E que os dois produtos foram desenvolvidos em Gotemburgo.

Comparativo de preços

Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Zeekr X tem duas versões no Brasil. A de entrada, Premium, traz motor elétrico traseiro, com 272 cv. Entrega 332 km de autonomia e acelera de zero a 100 km/h em 5,6 segundos. Custa R$ 298 mil.

São dados semelhantes ao do EX30, que parte de R$ 229 mil na versão Core e chega a R$ 299.950 na Ultra. No mês passado, o Volvo ganhou a configuração Cross Country, com 428 cv, por R$ 314.950.