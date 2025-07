Nova Ford Maverick Black é alternativa à Ram Rampage por R$ 51 mil a menos

Quando a picape Maverick chegou ao Brasil, no início de 2022, foi logo apontada como rival da Fiat Toro.

Mas o modelo da Ford estava claramente acima. Afinal, chegou com motor 2.0 turbo a gasolina com cerca de 250 cv (bem mais potente) e tração 4x4, que a versão flex do produto da Fiat não oferece O preço também era mais alto. Assim, a então novata acabava buscando mais os consumidores da Toro a diesel.

Os anos passaram e, agora, a Maverick tem um adversário muito mais bem definido: a Ram Rampage - lançada em 2023, traz acabamento mais refinado, ampla lista de equipamentos e linha de motores que não inclui o 1.3 flex da Toro (176 cv). Em vez deste, há o 2.0 turbo a gasolina com 272 cv.