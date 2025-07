Novo Nissan Kicks não é caro pelo que entrega; problema é a versão de topo

Para mostrar como está posicionado o novo Kicks, comparamos seus preços com os dos três SUVs compactos mais vendidos do Brasil em 2025: T-Cross, Creta e HR-V. Decidi também incluir o Tracker, por três razões.

A primeira: os preços do Tracker 2026 foram divulgados há alguns dias, e a versão topo de linha também repercutiu mal. Segundo: a Nissan o aponta como forte concorrente. Terceiro, e mais importante: apesar de estar indo mal em emplacamentos neste ano, fora do "top 3", o modelo da Chevrolet é um importante player no segmento. Foi o mais vendido em 2022 e vice-líder em 2023 e 2024.

A Nissan manteve o modelo antigo em linha, com o nome de Kicks Play, com a missão de atender clientes que querem SUVs por menos de R$ 150 mil. Assim, o novo parte de R$ 159.990 na versão Sense (todas já saem de fábrica com câmbio automático de duas embreagens e motor 1.0 turbo flex).

É o mais caro da categoria? Não é. Este posto é do HR-V EX, por R$ 163.200. O Creta parte de R$ 151.290 na Comfort. Já o T-Cross 200 TSI automático sai por R$ 154.990 e o Tracker LT, por R$ 154.090. Ambos são muito inferiores ao Nissan em equipamentos - o Hyundai também fica um pouco abaixo.

Partimos, então, para a segunda versão do Kicks, Advance, por R$ 167.990. Aqui as comparações já ficam um pouco mais complicadas, por causa do nível de equipamentos. Porém, o HR-V continua sendo o mais caro. O EXL vai a R$ 170.900.

No Creta, temos o Limited por R$ 167.290 e, no T-Cross, o Comfortline por R$ 174.290. O Tracker LTZ custa R$ 169.490.