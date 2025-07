Chevrolet Spark: como ele se compara ao BYD Dolphin em duelo de elétricos

O Ora 03 veio ainda em 2023, mas não obteve o mesmo sucesso do Dolphin. Agora, é a vez da Chevrolet, com toda sua tradição no mercado brasileiro, trazer um modelo para brigar com o BYD.

Trata-se do chinês Chevrolet Spark EUV, nome escolhido para comercializar o Baojun Yep Plus em mercados ocidentais. O produto foi desenvolvido pela joint venture SAIC-GM-Wuling na China e está em pré-venda - as entregas começam em breve.

Vale lembrar que o nome Spark não é novo na linha Chevrolet. Batizou um subcompacto, nos moldes do Fiat 500, que a montadora chegou a testar no Brasil no início da década passada - e acabou não lançando.

A seguir, confira algumas vantagens e desvantagens do novo Spark EUV na concorrência com o Dolphin.

Preço