Carros mais vendidos: Strada retoma liderança, mas três campeões despencam

Se considerarmos todos os SUVs, não apenas os compactos, o modelo da Honda cai para a nona posição. Isso porque os médios Toyota Corolla Cross e Jeep Compass passaram à sua frente. O HR-V somou 2.098 unidades vendidas na primeira quinzena.

T-Cross mantém liderança entre SUVs

SUV mais vendido do 1º semestre, VW T-Cross manteve a posição na primeira quinzena de julho Imagem: Divulgação

As duas primeiras posições do segmento de SUVs compactos foram ocupadas por VW T-Cross e Hyundai Creta, respectivamente, na primeira quinzena. Este desempenho vem sendo frequente no decorrer de 2025, mas, da terceira posição em diante, há algumas novidades.

O Nissan Kicks, que foi mal no primeiro semestre, é o terceiro colocado em vendas na primeira metade de julho. A tendência é de que ganhe ainda mais participação no decorrer do mês, já que as vendas da nova geração começaram há cerca de dez dias.

Na primeira quinzena, o Kicks somou 2.683 emplacamentos. O quarto mais vendido foi o Fiat Fastback, com 2.672. Já o Volkswagen Nivus fechou o top 5 da categoria de utilitários esportivos compactos, registrando 2.610 unidades vendidas.