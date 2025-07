Carros mais vendidos: HR-V e BYD se dão bem e Onix se dá mal no 1º semestre

O HR-V já foi líder dos SUVs, mas vinha batalhando para conseguir se manter ao menos entre os cinco mais vendidos. Coisa que muitas vezes não ocorreu, principalmente após a chegada da atual geração - com preços que, agora, ultrapassam R$ 200 mil. Porém, a Honda iniciou 2025 com campanhas agressivas para o modelo.

Os descontos chegaram a R$ 15 mil, dependendo da versão. E a campanha em redes sociais foi pesada. O resultado é que o HR-V voltou ao top dez do ranking de vendas. Além disso, foi o segundo SUV mais vendido do primeiro semestre (com 32.002 unidades).

O primeiro foi o T-Cross, com 44.529. O modelo está indo para o terceiro ano seguido de liderança. Mas, no primeiro semestre de 2025, tem uma conquista a mais: é agora o terceiro carro mais vendido do Brasil (no ano passado, foi sexto).

Já o Corolla Cross, que era 21º colocado no ranking de vendas em 2024, encerra o primeiro semestre na décima posição. Além disso, com 30.090 emplacamentos, passa a ser o SUV médio mais vendido do Brasil.

O sucesso do Corolla Cross ajudou a levar a Toyota à quarta posição no ranking de montadoras, atrás da líder Fiat, da vice Volkswagen e da terceira colocada, Chevrolet. A japonesa ultrapassou a Hyundai e somou 89.008 emplacamentos no primeiro semestre. A BYD, por sua vez, passou da décima para a nona colocação.

Onix, Tracker e Kicks perdem espaço