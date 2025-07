Chevrolet Tracker 2026 traz evoluções que vão muito além do novo visual

Com isso, o Tracker ficou mais gostoso de dirigir. O modelo foi testado por esta colunista em estradas de Minas Gerais, entre o Aeroporto de Confins, nas imediações da capital Belo Horizonte, e a cidade histórica de Ouro Preto. Na maior parte do caminho, o piso estava bastante irregular - ótima condição para avaliar a evolução no Tracker no quesito conforto ao rodar.

O modelo realmente se mostrou muito melhor acertado do que antes, com a suspensão absorvendo bem os impactos com o asfalto. O sistema é independente na dianteira e por eixo de torção na traseira, como anteriormente.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Quanto à direção, ela foi acertada para ficar mais firme em alta velocidade. Com isso, dá agora mais segurança ao motorista nas curvas que dominaram parte do trajeto. Com esse sistema mais preciso, o Tracker 2026 teve sua estabilidade reforçada.

Para isso, contribui também o centro de gravidade baixo. A altura do Tracker é de mais de 1,60 metro, mas ele tem centro de gravidade de 16,1 cm, abaixo da média do segmento de SUVs compactos.

Outra novidade que você não vê, mas faz toda a diferença, é a nova espuma dos bancos dianteiros, que garante mais conforto para motorista e passageiro. No entanto, achar a posição ideal de dirigir não é tão fácil.