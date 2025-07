Dona da Volvo, Geely lança elétrico EX5 no Brasil; confira preços e versões

A chegada da proprietária da Volvo ao Brasil está cada vez mais próxima.

A Geely começou a pré-venda do carro que marca seu retorno ao mercado nacional, o EX5. SUV de porte médio 100% elétrico, o modelo chega em duas versões.

A Pro custa R$ 205.800 e a Max, R$ 225.800. Porém, as 300 primeiras unidades terão condições especiais, com destaque para descontos de R$ 10 mil. Com isso, no período, o preço inicial do EX5 será de R$ 195.800.