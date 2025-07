Sucessor do A4, novo Audi A5 aposta na potência para enfrentar BMW Série 3

Além de substituir o A4, o modelo também é sucessor, ao mesmo tempo, do A5 Sportback. A carroceria, apesar de se parecer bastante com a de um sedã, é na verdade de dois volumes. Assim, tecnicamente, o modelo é um notchback (hatch com traseira pronunciada).

Porém, a coluna C não é tão rebaixada quanto a do A5 Sportback anterior. A tampa do porta-malas, porém, é igual à deste modelo. Na prática, ser um notchback proporciona melhor aproveitamento do porta-malas, cuja capacidade é de 417 litros. O modelo não tem estepe.

O novo A5 é feito sobre a nova plataforma PPC, que tem como base a usada no modelo anterior (MLB). Ele cresceu em todas as dimensões. O comprimento é de 4,83 centímetros. O carro tem 1,41 m de altura, 1,86 m de largura e distância entre os eixos de 2,89 cm.

Visualmente, a dianteira se destaca pela nova grade da Audi, em formato de colmeia, e os faróis de LEDs (que, apesar de antiofuscamento, não são matriciais). O para-choque traz entradas de ar lateral, para aprimorar a aerodinâmica.

O modelo tem rodas de 20 polegadas. Atrás, as lanternas de LEDs, apesar de entrecortadas pela tampa do porta-malas, dão a impressão de formar um elemento único. Há duas saídas de escape atrás.

O acabamento da cabine evoluiu bastante, com materiais de qualidade, com texturas macias ao toque. Além disso, o A5 passa a trazer o novo sistema de infotaiment MMI, que estreou no Brasil no elétrico Q6, no ano passado.