Renault revela o SUV Boreal: como é novo rival de Compass e Corolla Cross

É possível baixar mais de cem aplicativos, como Waze e Spotify, e até apps de streaming, como YouTube (para assistir quando o carro estiver parado). Basta conectar a conta Google ao carro, e procurar o que deseja na Play Store. O Boreal traz também Android Auto e Apple CarPlay.

Outro destaque fica por conta das câmeras "360 graus". O sistema se diferencia do oferecido no Kardian por oferecer visão 3D. Outra exclusividade entre carros brasileiros é o sistema de massagem nos bancos dianteiros, em três níveis. Há ainda 24 sistemas de assistência à condução ADAS. Entre eles, ACC e leitor de faixas com manutenção e centralização. O Boreal traz quatro modos de condução.

Visual e interior

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A imponente dianteira se destaca pelo conjunto óptico com diversos elementos separados, com direito a faróis auxiliares. O principal é full-LED antiofuscamento. As entradas de ar são na cor preta brilhante e, no centro da grade, há o novo logotipo da Renault, tridimensional.

As rodas de 19 polegadas têm dois tons, e a lateral é cheia de vincos pronunciados. O carro tem 4,56 metros de comprimento. São 16 cm a mais que o Compass. Na comparação com o Corolla Cross, o Boreal é 10 cm maior.