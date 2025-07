Com investimento bilionário, Chevrolet revela novos Onix e Tracker; preços

A Chevrolet iniciou seu calendário de lançamentos de 2025 e apresentou nesta terça-feira, em evento realizado na capital paulista, os cinco produtos que vai lançar até o fim de 2025.

Em evento chamado de "360", a empresa revelou as reestilizações de Onix, Onix Plus e Tracker, além dos SUVs elétricos chineses Captiva EV e Spark EUV. Os modelos fazem parte do investimento de R$ 7 bilhões que a montadora está aplicando no Brasil até 2028.

Esse montante também dará origem a um SUV subcompacto inédito, derivado do Onix, para concorrer com Fiat Pulse, VW Tera e Renault Kardian. Feito em Gravataí (RS), este produto será lançado no Brasil em 2026.