Chevrolet inicia pré-venda do SUV elétrico Spark EUV; veja preço e alcance

No mesmo evento em que revelou a reestilização de Onix, Onix Plus e Tracker, que já têm preços definidos e estão chegando às concessionárias, a Chevrolet exibiu e trouxe mais informações sobre os dois SUVs 100% elétricos com origem chinesa que vai lançar ainda em 2025 no Brasil: Spark EUV e novo Captiva.

O compacto Spark é o primeiro a chegar, com preço de R$ 159.990 na pré-venda - valor que o coloca para concorrer com o BYD Dolphin.

No final deste ano, chega o Captiva EV, trazendo de volta o nome que já fez muito sucesso no Brasil.