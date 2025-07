Gigante, Ford F-150 tem segredo para consumo surpreendente de combustível

O peso é de 2.500 kg, aproximadamente. O motor é V8, com 5 litros de cilindrada, naturalmente aspirado. Trata-se do Coyote usado no Mustang, mas com potência inferior.

Na Ford F-150 2025, que recebeu alterações no fim do ano passado, o propulsor rende 405 cv (são 488 cv no muscle car).

Essas credenciais sugerem um veículo com consumo assustador, de tão alto. Mas a F-150 surpreende na vida real. Não dá para dizer que gasta pouco combustível. Porém, tem gasto bem abaixo do esperado para um modelo desse porte, com esse tipo de propulsor.